День в истории: 3 октября - Первый успешный запуск ракеты и первая запись видеокассеты

В этот день, 3 октября, произошли такие события.

Успешный запуск ракеты Фау-2

Запуск Фау-2 wikipedia.org

В 1942 году прошел первый успешный запуск немецкой ракеты Фау-2. Именно ракета Фау-2 стала первым в истории искусственным объектом, совершившим суборбитальный космический полет.

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В первой половине 1944 года, с целью отладки конструкции, был произведен ряд вертикальных пусков ракет с несколько увеличенным (до 67 сек) временем работы двигателя (подачи топлива). Высота подъема при этом достигала 188 километров.

С запуска трофейных, а позже модифицированных ракет Фау-2 начинались как некоторые американские (программа Hermes), так и советские ракетные программы.

Первые китайские баллистические ракеты Дунфэн-1 также начинались с освоения советских ракет Р-2, созданных на основе конструкции Фау-2.

По мнению историка освоения космоса и куратора лондонского музея космических технологий Дуга Милларда, все достижения в освоении космоса, включая высадку на Луну, были сделаны на основе технологий Фау-2

Первая запись видеоизображения

Один из первых видеомагнитофонов habr.com

Первая запись видеоизображения на магнитную ленту в Лос-Анджелесе в 1952 году. К 1953 году была достигнута запись цветного и черно-белого телевидения на, соответственно, полудюймовую (12,7 мм) и четвертьдюймовую (≈6 мм) пленку. Для цветного сигнала на пленку писали пять параллельных дорожек: красная, голубая, зеленая составляющая, синхронизация и звук. Для черно-белой нужно было лишь две дорожки: одноцветная картинка и звук. Скорость ленты составляла более 9 метров (360 дюймов) в секунду.

Полет Норт Американ

Запуск Норт Американ wikipedia.org

В 1967 году экспериментальный ракетоплан Норт Американ Х-15А-2 развил скорость 7297 км/ч, в 6,72 раза превышающую скорость звука.

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Алгоритм полета был таков: старт (отцепка) с самолета-носителя, набор скорости и высоты, отключение двигателя, полет по инерции с выходом за пределы плотной земной атмосферы, подъем до максимальной точки возвышения (практического потолка), баллистический спуск, вхождение в плотную атмосферу с выходом из пикирования, планирование, снижение, посадка.

Самолет стартовал по технологии воздушного старта из-под крыла стратегического бомбардировщика Б-52 (подвешивался под крылом, на внешней подвеске), отцепка от носителя производилась на высоте порядка 15 км, приземлялся самостоятельно на авиабазе, расположенной на дне высохшего соленого озера. Общее время полета от момента отделения от носителя до приземления составляло порядка 15 минут. Всего по программе Х-15 было выполнено 199 полетов.

Напомним, днем ранее мы вспоминали рождение теории эволюции и сверхтвердый материал.