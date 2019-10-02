День в истории: 2 октября - Рождение теории эволюции и сверхтвердый материал

В этот день, 2 октября, произошли такие события.

Возвращение Бигля

Дарвин на Бигле de-ussr.ru

2 октября 1836 года Чарльз Дарвин вернулся из длившегося неполных пять лет кругосветного путешествия на корабле Бигль, которое привело к созданию его теории эволюции.

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В декабре 1831 года, после окончания учебы и став 10-м в списке из 178 успешно сдавших экзамен, Дарвин отправился в плавание на Бигле в качестве натуралиста. К тому времени он был знаком с трудами Лайеля и во время путешествия убеждался в справедливости теории униформизма. Первая высадка на острове Сантьягу укрепила его в мысли о том, что униформизм является ключом к пониманию истории ландшафта.

В 1842 году Дарвин написал первый очерк о происхождении видов.

Платформа PReP

Процессор PowerPC steamd

В 1991 году компьютерные гиганты Apple, IBM и Motorola договорились о создании альянса, направленного прежде всего против Microsoft, для создания платформы PReP.

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PowerPC Reference Platform (PReP) – стандартная архитектура для компьютеров с процессорами PowerPC. В 1994 она была создана, что позволило поставщикам создать машины, работающие с различными операционными системами, включая AIX, OS/2, Solaris, Taligent и Windows NT.

В выигрыше были все:

IBM практически бесплатно получила желанный одночиповый процессор;

Apple получила один из самых мощных RISC-процессоров на рынке, а заодно бесплатную рекламу в виде имени IBM в публикациях;

Motorola бесплатно получила современный чип RISC, помощь в дизайне которого оказывала ей IBM, и возможность продавать его множеству компаний — включая Apple и IBM.

Появление сверхтвердого материала

Создание самого твердого материала ameslab.gov

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В 2000-м году ученые из американской правительственной организации Ames Laboratory создали новый сверхтвердый материал, по твердости уступающий только алмазу.

Бор-алюминиево-магниевый керамический сплав обладает исключительной твердостью. Добавление такого покрытия к лезвиям может снизить трение и повысить износостойкость, что может оказать значительное влияние на повышение эффективности насосов, которые используются во всех видах промышленного и коммерческого применения.

Напомним, ранее мы вспоминали основание Siemens и рождение Боинга.