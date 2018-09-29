День в истории: 29 сентября - Самолет на пару и электрические трамваи

В этот день, 29 сентября, произошли такие события.

Проект самолета с паровым двигателем

Самолет на пару .wikipedia.org

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Уильям Хенсон, также известен как “Сумасшедший Хенсон“, опубликовал проект самолета с паровым двигателем, на который он 28 марта 1842 года зарегистрировал патентную заявку.

Проект летательного аппарата, предусматривающий все основные элементы винтомоторного самолета, он придумал совместно с Джоном Стрингфеллоу.

Также Уильям Хенсон обладал патентами на изобретения в нескольких отраслях, в том числе на Т-образную безопасную бритву.

Первые в Англии электрические трамваи

Электрический трамвай .wikipedia.org/

Первым трамваем вообще и непосредственным предшественником электрического трамвая в частности была конка: городская железная дорога, вагоны которой приводились в движение тягловыми животными — чаще всего одной или двумя лошадьми (реже использовались мулы и зебры).

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Первые в мире городские конки появились в США: в Балтиморе в 1828 году, в Нью-Йорке в 1832 году и в Новом Орлеане в 1835 году. Однако по-настоящему успешными конные железные дороги стали только после того, как в 1852 году Альфонс Луба (Alphonse Loubat) изобрел рельсы с желобом для реборды колеса, которые утапливались в полотно дороги. До этого использовались рельсы, выступающие на 15 см над уровнем улицы, что очень мешало прочему уличному движению. Изобретение Альфонса Луба оказалось незаменимым на городских улицах и фактически используется до сих пор.

Одним из прототипов электрического трамвая стала машина, созданная германским инженером Эрнстом Вернером фон Сименсом.

В 1885 годув Блэкпуле начали ходить первые в Англии электрические трамваи, созданные Сименсом.

Рекорд скорости на самолете

Морис Прево в кабине "Депердюссена Монокока" тип D, на котором он установил мировой рекорд скорости. vikond65.livejournal.com

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29 сентября 1913 года французский пилот Морис Прево на гоночном самолете “Депердюссен Монокок“ выиграл проходившие в Реймсе авиагонки на приз американского газетного магната Гордона Беннета, развив рекордную скорость 203,86 км/ч. “Автомобильного“ результата он так и не достиг, однако его рекорд продержался вплоть до февраля 1920 года, когда Жозеф Сади-Леконт пролетел мерную дистанцию на самолете “Ньюпор-Деляж“ NiD-29 со скоростью 275 км/ч, оставив далеко позади все наземные транспортные средства.

Впрочем, столь долгий “стаж“ достижения Прево объяснялся лишь тем, что в годы Первой мировой войны рекорды не регистрировали, хотя уже строились самолеты, летавшие быстрее “Депердюссена“.

Напомним, днем ранее мы вспоминали кругосветный полет и воду на Луне.