День в истории: Кругосветный полет и вода на Луне

В этот день, 28 сентября, произошли такие события.

Кругосветный полет на планере

Моторный планер Ximango ximangousa.com

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Бразильский пилот, 46-летний Жерард Мос, 28 сентября приземлился в Рио-де-Жанейро (Бразилия), закончив первый в мире кругосветный полет на моторном планере Ximango (Шимангу).

Приземлившись, Мос отметил, что “это была длинная и тяжелая борьба. Не однажды я думал, что на этой машине мне не удастся облететь Землю, я надевал парашют… но летел дальше“. Путешествие длиной около 55 тыс. км заняло у Моса 100 дней. По ходу полета он делал остановки в 30 странах мира.

Обнаружение воды на Луне

Вода на Луне NASA

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В 2009 году индийским космическим аппаратом Chandrayaan-1 на Луне обнаружена вода. Часть программы Chandrayaan-1 — запуск ударного зонда (moon impact probe), оснащtнного тремя инструментами: масс-спектрометром, альтиметром и видеокамерой. Он был запущен с окололунной орбиты (14 ноября 2008 года в 14:36 UTC) и в течение 25 минут достиг поверхности Луны, совершив жесткую посадку. Выбросы лунной породы на месте падения модуля были проанализированы орбитальным аппаратом.

Используя данные, полученные Moon Mineralogy Mapper (M3), ученые смогли обнаружить воду, поднявшуюся из толщи коры к поверхности Луны. Впервые такая информация была получена путем наблюдений с орбиты. Ранее исследования образцов лунного грунта, доставленных экспедициями Аполлонов, так же показывали наличие подобной воды

Напомним, днем ранее мы вспоминали формулу Эйнштейна и юбилей Google.