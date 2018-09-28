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День в истории: 28 сентября - Кругосветный полет и вода на Луне

Комментариев: 2
В этот день, 28 сентября, произошли такие события.

Кругосветный полет на планере

Моторный планер Ximango
Моторный планер Ximango
ximangousa.com

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Бразильский пилот, 46-летний Жерард Мос, 28 сентября приземлился в Рио-де-Жанейро (Бразилия), закончив первый в мире кругосветный полет на моторном планере Ximango (Шимангу).

Приземлившись, Мос отметил, что “это была длинная и тяжелая борьба. Не однажды я думал, что на этой машине мне не удастся облететь Землю, я надевал парашют… но летел дальше“. Путешествие длиной около 55 тыс. км заняло у Моса 100 дней. По ходу полета он делал остановки в 30 странах мира.

Обнаружение воды на Луне

Вода на Луне
Вода на Луне
NASA

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В 2009 году индийским космическим аппаратом Chandrayaan-1 на Луне обнаружена вода. Часть программы Chandrayaan-1  — запуск ударного зонда (moon impact probe), оснащенного тремя инструментами: масс-спектрометром, альтиметром и видеокамерой. Он был запущен с окололунной орбиты (14 ноября 2008 года в 14:36 UTC) и в течение 25 минут достиг поверхности Луны, совершив жесткую посадку. Выбросы лунной породы на месте падения модуля были проанализированы орбитальным аппаратом.

Используя данные, полученные Moon Mineralogy Mapper (M3), ученые смогли обнаружить воду, поднявшуюся из толщи коры к поверхности Луны. Впервые такая информация была получена путем наблюдений с орбиты. Ранее исследования образцов лунного грунта, доставленных экспедициями Аполлонов, так же показывали наличие подобной воды

Напомним, днем ранее мы вспоминали формулу Эйнштейна и юбилей Google.

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Теги: день в истории, кругосветное путешествие, Луна, 28 сентября
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Комментариев (2)
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    29.09.2018, 11:40
Оценка:  -3
Я роблю $ 86 на годину, працюючи вдома. Я був шокований, коли мій сусід сказав мені, що вона в середньому становить 95 доларів, але я бачу, як він працює зараз. Я відчуваю так сильно свободу, що зараз я сам власний бос.

Це те, що я роблю >>>>>> Ecash10.COM
AndyEn    28.09.2018, 16:45
Оценка:  +1
AndyEn
Недвига на Луне с 2009 подорожала после этого.....
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