День в истории: Формула Эйнштейна и юбилей Google

В этот день, 27 сентября, произошли такие события.

Основание Харьковского политеха

Харьковский политех kpi.kharkov.ua

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Сегодня Харьковский политехнический университет – это один из ведущих технических вузов Украины. В нем 21 факультет, готовящий специалистов 73-х специальностей. А когда-то, в 1885-м, в год своего открытия, он имел лишь два отделения – механическое и химическое, на которых учились 125 студентов и работали 17 преподавателей.

Основателем нового учебного заведения в Харькове стал выдающийся академик, заслуженный профессор Виктор Кирпичев, возглавлявший его до 1898-го года. Южнорусский технологический институт стал вторым в Российской империи высшим техническим учебным заведением.

E=mc²

Формула Эйнштейна YouTube

В 1905 году Альберт Эйнштейн опубликовал работу «Зависит ли инерция тела от содержащейся в нем энергии?», в которой предлагалось знаменитое E=mc².

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С момента открытия формула стала одной из самых известных физических формул и является символом теории относительности.

Несмотря на то, что исторически формула была впервые предложена не Альбертом Эйнштейном, сейчас она ассоциируется исключительно с его именем, например, именно эта формула была использована в качестве названия вышедшей в 2005 году телевизионной биографии известного ученого.

Известности формулы способствовало широко использованное популяризаторами науки контринтуитивное заключение, что масса тела увеличивается с увеличением его скорости. Кроме того, с этой же формулой ассоциируется мощь атомной энергии. Так, в 1946 году журнал «Time» на обложке изобразил Эйнштейна на фоне гриба ядерного взрыва с формулой E=mc² на нем.

День рождения Google

Брин и Пейдж - основатели Google SEOnews

27 сентября отмечает свой день рождения поисковая система Google. Но причина выбора даты для празднования Дня рождения популярного поисковика остаётся загадкой.

Дело в том, что дата регистрации домена была проведена 15 сентября 1997 года, 7 сентября 1998 года была зарегистрирована компания Google inc., а сам поисковик начал работу в 2000 году. К тому же до 2006 года свой День рождения поисковик Google отмечал вообще в разные даты.

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А начиналось все в середине 1990-х годов, когда два студента Стэнфордского университета Ларри Пейдж и Сергей Брин разработали поисковую систему, названную ими BackRub и проверявшую обратные ссылки для оценки важности сайтов. Произошло это в 1996 году, ну а дальше – регистрация домена и регистрация компании.

Как название Google пришло в голову основателям компании доподлинно неизвестно, но оно происходит от термина «googol», обозначающего цифру, состоящую из единицы и ста нулей. Видимо, создатели поисковика намекали на невероятный объем информации, который будет способна предоставить пользователям их система. Однако, термин «googol» был исправлен, а идея дать название компании в виде его ошибочного написания, ставшего мировым брендом, родилась спонтанно во время переговоров с первым инвестором.

В конце 1990-х Брин и Пейдж задумывались даже над продажей своего продукта, однако, по стечению обстоятельств, продажа не состоялась, а Google стал популярным поисковиком в мире, сделав своих создателей миллиардерами.

Сегодня система обрабатывает свыше миллиарда поисковых запросов в день. Популярность этого поисковика привела к тому, что в середине 2000-х годов появился так называемый неологизм «гуглить», то есть искать информацию в интернете при помощи поисковика Google.

Помимо собственно поисковой системы, Google inc. получает доходы от разных своих продуктов, таких, как, например, программа AdWords, почтовый сервис Gmail, социальная сеть Google+, браузер Google Chrome и других.

Постоянный рост доходов позволил компании Google не только обеспечивать развитие своих продуктов, но и приобретать чужие, давая им дальнейшее развитие в рамках собственной стратегии. Так были поглощены видеохостинг YouTube, компания Motorola Mobility, приобретен проект Earth Viewer и др.

В 2015 году произошло преобразование, в ходе которого компания Google вошла в состав холдинга Alphabet Inc. По-прежнему основным направлением вложений для компании остаются поисковые, рекламные, а также набирающие популярность облачные интернет-технологии и разработки.