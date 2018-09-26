День в истории: Вторая кругосветка и появление граммофона

В этот день, 26 сентября, произошли такие события.

Второе кругосветное путешествие

Золотая лань на вечном приколе SFW

В 1580 году британский мореплаватель и пират Фрэнсис Дрейк на четырехмачтовом флагманском галеоне Золотая лань вернулся в Плимут из кругосветного путешествия (2-го по счету после путешествия Магеллана), целью которого были поиск новых земель и подрыв морского могущества Испании.

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А началось путешествие в 1577 году, когда Дрейк был отправлен Елизаветой I в экспедицию к тихоокеанскому побережью Америки на 100-тонном четырехмачтовом флагманском галеоне Пеликан, который в ходе экспедиции был переименован в Золотую лань.

Официальной целью путешествия было открытие новых земель. Но дополнительно Дрейк должен был добыть как можно больше испанского золота для Англии.

Пройдя Магелланов пролив, Дрейк был отброшен штормом к югу от Огненной Земли, тем самым выяснив, что она не является частью Южного континента. Пройдя вдоль тихоокеанского побережья Южной Америки на север, атакуя испанские порты, он исследовал побережье значительно севернее испанских колоний, приблизительно до современного Ванкувера.

В июне 1579 года Дрейк высадился в районе нынешнего Сан-Франциско (по другой гипотезе, в современном Орегоне) и объявил этот берег английским владением (Новый Альбион). Затем пересек Тихий океан и, обойдя Африку с юга, вернулся в Англию в порт Плимут 26 сентября 1580 года, привезя сокровищ на 600 тысяч фунтов стерлингов.

За эту экспедицию, в которой Дрейк захватил богатейшую добычу и нанес огромный ущерб испанской морской торговле, королева Англии Елизавета I щедро вознаградила его и возвела в рыцарское достоинство. А еще повелела поставить Золотую лань в специальном доке в устье Темзы. Через 100 лет из палубных досок этого галиона было изготовлено кресло, подаренное королем Карлом II Оксфордскому университету, где эта реликвия находится и поныне. А известность Фрэнсиса Дрейка сохранилась и в географии – его именем назван пролив между Огненной Землей и Антарктидой.

Получен патент на граммофон

В 1887 году Эмиль Берлинер запатентовал граммофон.

Граммофон является видоизменением фонографа, независимо изобретенного в 1877 году Шарлем Кро и Томасом Эдисоном. Эмиль Берлинер, ознакомившись с работами Кро, решил вместо цилиндров для записывания и воспроизведения звуков использовать диски. Новое изобретение, названное граммофоном, было запатентовано Берлинером 26 сентября 1887 года.

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Грампластинки первоначально изготовлялись из эбонита, затем шеллака. Первая в мире грампластинка была цинковой. Резец, прикреплённый через поводок к вибрирующей, воспринимающей звуки мембране, наносит на лаковом диске (изначально — на слое сажи, затем воска) модулированный спиральный след, который при тиражировании переносится на пластинку.

При вращении диска посредством пружинного механизма граммофонная игла движется по спирали диска и вызывает соответствующие колебания вибрирующей пластинки. Основное преимущество граммофона над фонографом — поперечная запись, обеспечивающая снижение искажений в десятки раз, а также более громкий звук (уже в первых моделях — в 16 раз, или на 24 дБ). Вкупе с легкостью тиражирования записей это обеспечило быструю победу граммофона.

Напомним, днем ранее мы вспоминали путешествие Колумба и первое переливание крови.