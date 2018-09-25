День в истории: Путешествие Колумба и первое переливание крови

В этот день, 25 сентября, произошли такие события.

Второе путешествие к Америке

Экспедиция колумба tut1.ru

В 1493 году Христофор Колумб отправился в свое второе путешествие к Америке.

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Вторая флотилия Колумба состояла уже из 17 судов. Флагман — “Мария-Галанте“ (водоизмещение двести тонн). По разным данным, экспедиция состояла из 1500-2500 человек. Среди участников 2-й экспедиции первопроходец Хуан де ла Коса, нотариус Родриго де Бастидас, а также будущий завоеватель и губернатор Кубы Диего Веласкес де Куэльяр. В ее составе уже были не только моряки, но и монахи, священники, чиновники, служилые дворяне, придворные. С собой везли лошадей и ослов, крупный рогатый скот и свиней, виноградные лозы, семена сельскохозяйственных культур, для организации постоянной колонии

В ходе экспедиции осуществлено полное покорение Эспаньолы, начато массовое истребление местного населения. Заложен город Санто-Доминго. Проложен наиболее удобный морской путь в Вест-Индию. Открыты Малые Антильские острова, Виргинские острова, острова Пуэрто-Рико, Ямайка; почти полностью исследовано южное побережье Кубы. При этом Колумб продолжает утверждать, что он находится в Западной Индии.

Открытие Тихого океана

Открытие "Южного моря" artes.su

В 1513 году испанский конкистадор Васко де Бальбоа со своим отрядом пересек Панамский перешеек и стал первым европейцем, достигшим Тихого океана.

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Первые испанские поселенцы в Южной Америке жили за счет того, что выменивали золотые вещи у индейцев на разные побрякушки. Бальбоа первым из испанцев стал наведываться вглубь материка в поисках золота и рабов. Для получения у индейцев необходимых ему сведений он не брезговал ни посулами, ни пытками. Особенный ужас туземцам внушали собаки, которые по команде конкистадора могли разорвать на куски любого.

Во время одной из таких вылазок Бальбоа удалось выяснить, что к югу от Дарьена простирается страна, утопающая в золоте, а также большое море. Эти новости вызвали при королевском дворе золотую лихорадку. Хотя Бальбоа запросил на покорение Эльдорадо всего тысячу воинов, король отправил в Дарьен вдвое больше.

Не дожидаясь прихода подкреплений, Бальбоа со 190 испанцами и множеством индейцев-проводников выдвинулся из своего города (1 сентября 1513 г.) и то ли 25, то ли 27 дней спустя с одной из вершин горного кряжа “в безмолвии“ узрел расстилающуюся к западу безбрежную водную гладь Тихого океана. Он вышел на берег океана и окрестил его Южным морем (Mar del Sur). Король, получив новости об этом открытии, назначил Бальбоа губернатором всего побережья вновь открытого моря; сам Бальбоа дал этим землям название Перу.

Первое переливание крови

Первое переливание крови tricolor.tv

25 сентября 1818 года английский акушер Джеймс Бланделл провел первую в мире операцию по переливанию крови от человека к человеку. Джеймс сделал это в рамках операции, проводимой у пациентки с послеродовым кровотечением.В качестве донора выступил муж пациентки — врач взял у него около четырех унций крови из руки, используя шприц. После он перелил кровь женщине.

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В дальнейшем — в 1825-1830 годах — Бланделл провел 10 трансфузий, 5 из которых спасли жизнь пациентам. Врач понимал серьезность процедуры, поэтому четко разработал технологию забора крови и ее переливания. Кроме того, он изобрел первые удобные инструменты и опубликовал результаты своей деятельности.

В процессе исследования Бланделл подметил ряд дефектов, сопровождавших процедуру. Среди них – свертываемость крови, ее несовместимость, которая приводила к смерти пациентов, и воздушная эмболия, в связи с которой врач предложил метод мониторинга. Но он же и отметил, что никакой мониторинг не может предотвратить смертельные осложнения гемотрансфузии.

В наше время в медицине имеются эффективные методы, альтернативные переливанию крови. Направление развивается во всем мире и представляет собой набор принципов и методов, направленных на максимальное сбережение собственной крови больного. И большой вклад в это важное дело внес Джеймс Бланделл.

Напомним, ранее мы вспоминали доставку лунного грунта и первый штопор на самолете.