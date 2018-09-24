День в истории: 24 сентября - Лунный грунт и первый штопор на самолете

В этот день, 24 сентября, произошли такие события.

Первый полет на дирижабле с паровым двигателем

Дирижабль с паровым двигателем Press.lv

В 1852 году Анри Жиффар построил аэростат сигаровидной формы, длиной 44 м и диаметром 12 м, вмещавший 2500 м³ газа и снабженный воздушным винтом, который приводился во вращение паровой машиной мощностью в 3 л. с. (2,2 кВт).

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На этом управляемом аэростате (дирижабле) Жиффар поднялся 24 сентября 1852 г. с парижского ипподрома. Довольно сильный ветер, по его собственным словам, препятствовал поступательному движению аэростата (так как располагаемой мощности машины не хватало для его преодоления), однако ему удалось выполнить повороты и боковые движения с помощью винта и руля. Затем изобретатель поднялся на своем аппарате на высоту около 1800 м, где смог передвигаться горизонтально и благополучно спустился на землю вблизи г. Трапп. Таким образом, Анри Жиффар стал первым в истории человеком, которому удалось совершить полет на аэростате с помощью парового двигателя

Штопор на самолете

Арцеулов возле своего самолета trud.ru

Впервые случайный выход из штопора осуществил британский авиатор Уилфред Парк. В августе 1912 года из-за ошибки пилотирования его биплан Avro G вошел в левый штопор на высоте 200 метров. Пытаясь погасить сильную продольную перегрузку, Парк полностью отклонил руль направления вправо (то есть в сторону, противоположную направлению вращения аэроплана). Самолет вышел из штопора на высоте всего 50 футов (15 м).

Впервые преднамеренный ввод самолёта в штопор на аэроплане «Ньюпор-XXI» осуществил 24 сентября 1916 военный летчик Константин Константинович Арцеулов, внук художника-мариниста Ивана Айвазовского. На высоте 2000 м он два раза подряд вводил машину в штопор и благополучно выводил ее.

Лунный грунт

Луна-16 laspace.ru

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24 сентября 1970 года в 4:50 возвращаемый аппарат станции “Луна-16“ массой 35 кг был отделен от ракеты “Луна — Земля“, в 8:10 он вошел в атмосферу Земли, на высоте 14,5 км раскрылся тормозной парашют, который отделился на высоте 11 км, при этом раскрылся основной парашют, и в 8:26 возвращаемый аппарат совершил мягкую посадку на территории СССР в 80 километрах юго-восточнее города Джезказган в Казахстане. Причем возвращаемый аппарат был обнаружен по радиосигналам за 12 мин до посадки и его дальнейший спуск наблюдался с вертолета.

На Землю были доставлены образцы лунного грунта, взятые в районе Моря Изобилия. Общая масса колонки грунта, доставленной на Землю, составила 101 грамм. “Луна-16“ стала первым автоматическим аппаратом, доставившим внеземное вещество на Землю.

Напомним, днем ранее мы вспоминали создание жвачки и презентация Android.