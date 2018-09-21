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День в истории: 21 сентября - Всемирная акция Очистим планету от мусора

Комментариев: 5
В этот день, 21 сентября, произошли такие события.

День мира

День мира
День мира
finchannel.com

В этот день, 21 сентября, всем странам предложено воздерживаться от проведения военных действий.

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С 2002 года ежегодно в ООН проводятся различные мероприятия, традиционно начинаемые с церемонии у Колокола мира. Церемония начинается с обращения Генерального секретаря ООН, после которого он ударяет в колокол. Затем, после минуты молчания, с обращением выступает председатель Совета безопасности ООН.

Широкую известность и влияние получила некоммерческая организация Peace One Day, которая стремится добиться реализации ежегодного дня всемирного прекращения огня и отказа от насилия.

Очистим планету от мусора

Акция Очистим планету от мусора
Акция Очистим планету от мусора
for-future.ru

Акцию «Очистим планету от мусора», получившую впоследствии статус всемирной, впервые провели в сентябре 1993 года жители Австралии – они массово вышли на очистку океанских пляжей. Постепенно к акции присоединились другие страны, и на сегодняшний день в ней участвуют уже миллионы добровольцев из 100 государств во всем мире.

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Жители разных континентов специально выделяют неделю в сентябре, чтобы устроить сбор и сортировку мусора в родном городе либо отправляются с экологическими целями в какую-то другую точку планеты.

Во многих городах проходят просветительские мероприятия на тему экологической и экономической пользы переработки отходов. Люди очищают от мусора места отдыха, пляжи, лесопарки и водоемы, пригородные территории и реки, проводят акции «Отходам нет хода», «Парк вместо свалок», «Атака на пластик», сажают деревья, устраивают выставки, концерты и пресс-конференции. 

Напомним, ранее мы вспоминали вирус Чернобыль и кругосветное путешествие Магеланна.

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Теги: день в истории, ООН, 21 сентября
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Комментариев (5)
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Oleynik_sport    21.09.2021, 18:39
Оценка:  0
Oleynik_sport
Хорошая и правельная акция. Здорово, молодці. Потрібно й далі очищати від сміття парки, ліси, пляжи, ріки і водойоми.
гость  (аноним)  23.09.2019, 10:17
Оценка:  +2
гость
головний мусор - це людиська які розкидають де попало своє сміття!!! так вічно тривати небуде бо прийде Господь і очистить святу землю від сміття разом з де попало сміттящими содомо-гоморськими людиськами і кине всю нечисть оцю в палаюче огненне озеро і відновиться рай на святій Божій землі!!!
гость  (аноним)  22.09.2019, 08:11
Оценка:  +1
гость
Главный мусор это кацапстан пи дарастический
    21.09.2018, 17:38
Оценка:  -3
Я заробляю більше 7 тисяч доларів на місяць, працюючи неповний робочий день. Я продовжував чути, як інші люди розповідають, скільки грошей вони можуть зробити в Інтернеті, тому я вирішив розглянути це. Ну, це все було правдою і повністю змінило моє життя.

Це де я почав........>>>>> > Ecash10.COM
гость  (аноним)  21.09.2018, 16:04
Оценка:  0
гость
Глупый заголовок !!!! Мусор все равно останется на планете))))))
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