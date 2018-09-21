День в истории: 21 сентября - Всемирная акция Очистим планету от мусора

В этот день, 21 сентября, произошли такие события.

День мира

День мира finchannel.com

В этот день, 21 сентября, всем странам предложено воздерживаться от проведения военных действий.

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С 2002 года ежегодно в ООН проводятся различные мероприятия, традиционно начинаемые с церемонии у Колокола мира. Церемония начинается с обращения Генерального секретаря ООН, после которого он ударяет в колокол. Затем, после минуты молчания, с обращением выступает председатель Совета безопасности ООН.

Широкую известность и влияние получила некоммерческая организация Peace One Day, которая стремится добиться реализации ежегодного дня всемирного прекращения огня и отказа от насилия.

Очистим планету от мусора

Акция Очистим планету от мусора for-future.ru

Акцию «Очистим планету от мусора», получившую впоследствии статус всемирной, впервые провели в сентябре 1993 года жители Австралии – они массово вышли на очистку океанских пляжей. Постепенно к акции присоединились другие страны, и на сегодняшний день в ней участвуют уже миллионы добровольцев из 100 государств во всем мире.

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Жители разных континентов специально выделяют неделю в сентябре, чтобы устроить сбор и сортировку мусора в родном городе либо отправляются с экологическими целями в какую-то другую точку планеты.

Во многих городах проходят просветительские мероприятия на тему экологической и экономической пользы переработки отходов. Люди очищают от мусора места отдыха, пляжи, лесопарки и водоемы, пригородные территории и реки, проводят акции «Отходам нет хода», «Парк вместо свалок», «Атака на пластик», сажают деревья, устраивают выставки, концерты и пресс-конференции.

Напомним, ранее мы вспоминали вирус Чернобыль и кругосветное путешествие Магеланна.