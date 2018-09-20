День в истории: Вирус Чернобыль и кругосветное путешествие

В этот день, 20 сентября, произошли такие события.

Начало кругосветного путешествия

Кругосветное путешествие Магеллана tut1.ru

В 1519 году началась экспедиция Фернана Магеллана. Изначально она не предполагалась как кругосветная.

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Идея экспедиции во многом являлась повторением идеи Колумба: достичь Азии, следуя на запад. Колонизация Америки еще не успела принести существенных прибылей в отличие от колоний португальцев в Индии, и испанцам хотелось самим плавать к Островам Пряностей и получать выгоду. К тому времени стало ясно, что Америка - это не Азия, но предполагалось, что Азия лежит сравнительно недалеко от Нового Света.

В экспедицию готовилось пять кораблей с запасом продовольствия на два года. Магеллан сам лично следил за погрузкой и упаковкой продуктов, товаров и снаряжения.

Но первым человеком, обогнувшим Землю, стал раб. На одном из островов раб Магеллана Энрике, родившийся на Суматре, встретил людей, говорящих на его языке. Круг замкнулся. Впервые человек обошел землю.

Первая программа на Фортране

Программа на Фортране Wikipedia

19 сентября 1954 года была скомпилирована и запущена первая программа, написанная на Фортране.

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Фортран - первый язык программирования высокого уровня. Фортран - жёстко стандартизированный язык, поэтому он легко переносится на различные платформы. Новые стандарты языка в значительной мере сохраняют преемственность с более старыми, что позволяет использовать коды ранее написанных программ и модифицировать их.

Название Fortran является сокращением от FORmula TRANslator (переводчик формул). Фортран широко используется в первую очередь для научных и инженерных вычислений.

Арест автора вируса Чернобыль

Автор вируса Чэнь Инхао read01.com

В 2000-м году власти Тайваня арестовали 25-летнего Чэн Инь-Хао, создателя знаменитого компьютерного вируса CIH («ЧИХ»), названного по инициалам автора. В народе вирус известен как «Чернобыль», так как одна из его версий активируется 26 апреля, в годовщину аварии на атомной электростанции.

Так произошло в 1999 году. В годовщину Чернобыльской аварии вирус активизировался и уничтожил данные на жестких дисках инфицированных компьютеров. Заражение нескольких американских веб-серверов, распространяющих компьютерные игры, послужило причиной глобальной вирусной эпидемии.

На некоторых компьютерах было испорчено содержимое микросхем BIOS. По различным оценкам, от вируса пострадало около полумиллиона персональных компьютеров по всему миру.

Напомним, ранее мы вспоминали, рождение смайлика.