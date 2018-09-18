День в истории: 18 сентября - Черный день и основание Одесского политеха

В этот день, 18 сентября, произошли такие события.

Лошадь обогнала первый американский паровоз

Лошадь обогнала паравоз в 9-мильной гонке tricolor.tv

18 сентября 1830 года в США состоялось знаменитое соревнование между лошадью и паровозом, в котором лошадь одержала победу. В гонке участвовал первый американский паровоз под названием Tom Thumb, что можно перевести как «мальчик-с-пальчик», и обычный конный экипаж.

В вагоне, который тянул за собой локомотив, находились сорок пассажиров, а вся дистанция составляла 9 миль. Впрочем, даже это не помогло паровозу: он поломался, не пройдя и половины пути: потек котел, и тяги не хватило. Именно поэтому лошадь и победила. Железные дороги на тот момент еще не пользовались особой популярностью. Например, линия на паровой тяге, открывшаяся спустя несколько месяцев в Англии, поначалу вообще обслуживалась только добровольцами. Это потом уже начался настоящий железнодорожный бум.

Ну а память Tom Thumb все-таки увековечена: точная копия проигравшего паровоза ездит в США по особой исторической железной дороге, которая является туристическим объектом.

Основание Одесского политеха

Одесский политех GoldVoice.club

Одесский политехнический институт был основан 18 сентября 1918 года усилиями одесского инженера и политика М. В. Брайкевича. В институт было зачислено 1100 студентов, занятия проводились в здании бывших Сабанских казарм.

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На базе института были созданы такие учебные заведения, как Одесский национальный морской университет, Одесская национальная академия связи, Одесский национальный экономический университет, Одесская государственная академия строительства и архитектуры.

В 1941 году Одесский индустриальный институт был эвакуирован в Пензу. На его основе был создан Пензенский индустриальный институт (ныне - Пензенский государственный университет).

В 60-е годы XX-го столетия на базе филиала Политехнического института в Севастополе был создан Севастопольский национальный технический университет.

Черный день

Черный день на Ямале произошел по неопределенным причинам paranormal-news.ru

18 сентября 1938 года день на Ямале начинался как обычно - солнце взошло, небо было безоблачным. Однако в 8 утра небо стало приобретать темный оттенок, затем цвет небосвода стал красно-бурым, а спустя два часа полуостров погрузился в кромешную тьму. Чернота, окутавшая Ямал совсем не напоминала сумерки, по словам очевидцев, больше всего это было похоже на плотный густой туман. Видимость ухудшилась настолько, что люди могли лишь ориентироваться примерно в радиусе метра.

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Случай стал беспрецедентным, поскольку ранее таких явлений здесь не наблюдалась. Затмения в тот день не было, да и не похожа была странная «ночь» на затмение. Геологи, работавшие на острове, запустили несколько сигнальных ракет. Им удалось рассмотреть, что низко над землёй висят густые темные тучи, которые не пропускают солнечный свет.

Вдобавок, аномалия проходила при полном радиомолчании – в эфире невозможно было поймать ни одной станции. Чернота накрыла южную часть полуострова и Обскую губу. Затемненная полоса охватывала 200-250км в ширину и около 600 км в длину (практически весь полуостров), кроме того, она двигалась с запада на восток. Ближе к 13.00 мрак рассеялся, а странные тучи не оставили после себя ни малейшего следа. Ни осадков, ни пыли – ничего.

Это явление в метеорологии получило название «локального снижения прозрачности атмосферы», и предугадать когда и где оно произойдет – невозможно. В отличие от солнечного затмения тьма во время «черного дня» более плотная, и охватывает небольшие территории. За несколько веков это малоизученное событие происходило на нашей планете всего 5-6 раз. К возможным причинам внезапной черноты ученые причисляют лесные пожары, пыльные бури и шлейфы космической пыли. Именно последний вариант был назван как основная версия «Черного дня» на Ямале, если бы не одно «но»: никаких астрономических тел в тот день поблизости Земли не наблюдалось.

Всемирный день мониторинга качества воды

18 сентября отмечается Всемирный день мониторинга качества воды Ruspekh.ru

Ежегодно 18 сентября, начиная с 2003 года, отмечается Всемирный день мониторинга воды (World Water Monitoring Day), или Всемирный день мониторинга качества воды.

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Этот экологический праздник, учрежденный по инициативе американского Фонда чистой воды, к настоящему времени стал информационно-образовательной программой, направленной на повышение осведомленности общества о проблемах водных ресурсов планеты и участие в защите от загрязнения.

Программа предоставляет возможность людям самим осуществлять базовый мониторинг состояния местных водоемов и проводится при поддержке Федерации водной среды (Water Environment Federation, WEF) и Международной водной ассоциации (International Water Association, IWA).

Изначально Всемирный день мониторинга воды планировалось отмечать 18 октября, в честь даты принятия Конгрессом США – 18 октября 1972 года – «Акта о чистой воде». Этот документ посвящен вопросам восстановления и защиты водных национальных ресурсов. Но со временем праздник получил известность и стал проводиться и в других странах. Поэтому с 2007 года его дату перенесли на месяц раньше, для облегчения участия тех стран, на территории которых вода в водоемах в это время года уже замерзает.

Напомним, днем ранее мы вспоминали первый показ звукового фильма и появление Linux.