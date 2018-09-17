День в истории: Первый показ звукового фильма и появление Linux

В этот день, 17 сентября, произошли такие события.

Открытие спутника Сатурна

Спутник Сатурна - Мимас Wikipedia

В 1789 году английский астроном Уильям Гершель открыл Мимас, спутник планеты Сатурн.

Он записал открытие так: “Большая светосила моего тридцатидевятифутового телескопа была очень полезна: 17 сентября 1789 г. я усмотрел седьмой спутник, находившийся тогда в наибольшем западном удалении от своей планеты“.

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Имя Мимасу дал сын первооткрывателя Джон Гершель в 1847 году в честь гиганта Мимаса из греческой мифологии.

Мимас примечателен огромным ударным кратером, который получил название Гершель в честь первооткрывателя спутника. Его диаметр - 130-140 км (треть диаметра спутника), высота стен — почти 5 км, а наибольшая глубина — 10 км.

Первый в мире публичный показ звукового фильма

Запись звуковой заставки кинокомпании MGM Wikipedia

В 1922 году в Берлине состоялся первый в мире публичный показ звукового фильма.

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Главной проблемой на тот момент была синхронизация звука. Попытки привлечь аудиторию любым способом привели к появлению в начале XX века кинокартин, которые называлась “кинодекламацией“: актеры озвучивали самих себя прямо в кинозале. Разъезжая вместе с картиной, как театральная труппа, исполнители ролей из-за экрана громко произносили свои реплики синхронно с изображением.

Проблемы удалось решить в 1922 году в немецкой технологии “Триэргон“, совместившей оптическую фонограмму с изображением на общей кинопленке.

Но распространения она не получила. Первым в истории полнометражным фильмом с синхронной речевой фонограммой в 1927 году стал музыкальный фильм “Певец джаза“, созданный по технологии “Вайтафон“ (англ. Vitaphone) со звуком на грампластинке.

Первый полет самолета с работающим ядерным реактором на борту

Полет самолета с ядерным реактором Wikipedia

В 1955 году специально переоборудованный самолет NB-36H в рамках программы по созданию атомолета совершал полеты с работающим ядерным реактором на борту. Целью этих полетов было изучение влияния радиации на экипаж и системы самолета. Однако работы по созданию самолетов с ядерным источником энергии не получили продолжения.

Появление Linux

Линус Торвальдс - создатель Linux Wikipedia

В 1991 году во время обучения в Хельсинкском университете Линус Торвальдс заинтересовался операционными системами и был разочарован лицензией MINIX, которая ограничивала ее использование только образовательными целями (что исключало любое коммерческое использование), вследствие чего начал работать над своей собственной операционной системой, которая в итоге стала Linux.

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Торвальдс начал разработку ядра Linux на MINIX, и перенес на него ряд приложений. Позже, когда Linux достиг определенной зрелости, появилась возможность продолжать разработку уже на базе самого Linux.

17 сентября 1991 года Торвальдс опубликовал исходный код Linux, ядра операционной системы.

Сейчас на разных версиях Linux работают серверы, компьютеры, телефоны (Android), а также он используется во всех входящих в список Top500 суперкомпьютерах планеты.

Напомним, ранее мы вспоминали катастрофу Ту-134 и ядерный взрыв под Донецком.