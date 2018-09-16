День в истории: Катастрофа Ту-134 и ядерный взрыв под Донецком

В этот день, 16 сентября, произошли такие события.

Катастрофа Ту-134 под Киевом

Ту-134 Wikipedia

Самолет, который выполнял пассажирский рейс из Будапешта в Киев, разбился под Киевом.

Пассажирами была в основном рабочая делегация, которая направлялась сперва в Киев, чтобы оттуда уже направиться в Крым. Задержавшись на час из-за плохой погоды самолет вылетел из Будапешта. У командира экипажа метеорологический минимум составлял 150 на 1800 метров, поэтому в данной ситуации в качестве запасного аэродрома была выбрана Одесса, однако командир все равно направился к Киеву, надеясь на некоторое улучшение погоды.

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Но затем на 50-й минуте полёта система переключила питание электрических цепей 28 вольт на аварийную схему, так как отказали все 4 генератора. Как позже будет установлено, сами генераторы были исправны, причиной задействований аварийной схемы стал сбой в работе автоматики.

Бортовые системы авиалайнера питались от аккумуляторных батарей, а потому экипажу следовало бы объявить чрезвычайную ситуацию, тогда ему дали бы сразу прямой заход в Борисполь, но венгерский экипаж не доложил об этом, а потому рейс 110 был отправлен по стандартной схеме захода на посадку. Также экипажу следовало в данной ситуации отключить лишние электрические приборы и оборудования, как например холодильник и кухню. Однако это тоже не было сделано, что заметно сократило время работы от батарей.

Всего было несколько заходов, потом что рейс значительно отклонился от глиссады. К тому времени аккумуляторные батареи уже разрядились, из-за чего навигационные приборы стали отказывать, а в условиях полета в низкой облачности это привело к тому, что экипаж был дезориентирован и не заметил, как перешел в крутое снижение. Когда самолет на высоте 50—70 метров вышел из облаков и пилоты увидели землю, то у них уже не хватило времени на исправление ситуации. В 11:43 в 28 километрах севернее аэропорта на скорости 500—580 км/ч Ту-134 зацепил правой плоскостью землю, а затем фюзеляж ударился о землю и врезался в железнодорожную насыпь, в результате чего полностью разрушился. Все погибли.

Ядерный взрыв в Донецкой области

Шахта Юнком Укринформ

Подземный ядерный взрыв мощностью 0,3 кт в тротиловом эквиваленте был осуществлен на территории Донецкой области на восточном крыле шахты “Юнком“ (город Юнокоммунаровск, Енакиевского горсовета). Взрыв произошел на глубине 903 метров 16 сентября 1979 года в 9 часов.

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Цель взрыва — снижение напряжения в горном массиве, что в конечном счете должно было повысить безопасность отработки угольных пластов.

В результате ядерного взрыва возникла полость радиусом 5—6 м, вокруг которой сформировалась зона смятия и дробления радиусом 20—25 м. Уровень радиоактивности в горных выработках и шахтных водах за период наблюдений 1979—2000 годов находился на фоновом уровне. После проведения взрыва отмечалось снижение частоты выбросов угля и породы

В 2002 году как неперспективная шахта Юнком была закрыта и в наше время беспокойство экологов вызывает опасность затопления шахты, где проводился атомно-взрывной эксперимент.

14 апреля 2018 года власти самопровозглашенной ДНР анонсировали прекращение откачки воды из шахты Юнком, что приведет ее к затоплению и выходу на поверхность радиоактивных подземных вод.

Монреальский протокол о защите озонового слоя Земли

Озоновый слой разрушается Meteoprog

В 1987 был подписан Монреальский протокол о защите озонового слоя Земли. Международный протокол к Венской конвенции об охране озонового слоя был подготовлен к подписанию 16 сентября 1987 года и вступил в силу 1 января 1989 года.

Напомним, ранее мы вспоминали регистрацию Google и создание Гринпис.