День в истории: 15 сентября - Регистрация Google и создание Гринпис

Также в этот день открылась первая междугородняя железнодорожная линия на паровой тяге.

Первая междугородняя железнодорожная линия на паровой тяге

Первое паровозное сообщение Wikipedia

В 1830 году состоялось торжественное открытие первой междугородней железнодорожной линии на паровой тяге: из Ливерпуля в Манчестер. В 11 часов 20 минут из Ливерпуля по 50-километровой магистрали отправились восемь железнодорожных вагонов.

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Акционерное общество «Liverpool & Manchester Railroad Company» назначило техническим руководителем проекта Джорджа Стефенсона, изобретателя паровоза, который не только сконструировал машины, которые выиграли в открытом конкурсе право обслуживать новую дорогу, но и проложил саму магистраль, по грузоподъемности и выносливости признанную знатоками шедевром дорожного строительства.

Создание Гринпис

Судно Гринпис TheUK.one

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В 1971 году небольшая группа экологов объявила войну американскому правительству, проводившему ядерные испытания на острове Амчитка (Аляска). Это была первая организованная природоохранная акция протеста. Именно у членов этой группы во главе с Беном Мэткафом и Дэвидом Таггартом вскоре возникла идея создания экологической организации Гринпис.

Финансируется организация и ее отделения исключительно за счет личных добровольных пожертвований сторонников движения в мире. Главным руководящим органом является Совет «Гринпис», состоящий из представителей всех офисов организации, которые существуют более чем в 40 странах мира.

Зарегистрирован домен Google.com

Основатели Google kommersant.uz

15 сентября 1997 года официально был зарегистрирован домен google.com. Уже менее чем через год Пейдж и Брин, будучи еще аспирантами, получили финансирование на пока еще не основанную компанию Google в размере 100000 $ от Энди Бехтольштейма, сооснователя Sun Microsystems.

Официально Google появился 4 сентября 1998 года.

Напомним, днем ранее мы вспоминали перелет через Атлантику и выход Windows Milennium.