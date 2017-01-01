День в истории: Первый показ пенициллина и рождение бионики

В этот день, 13 сентября, произошли такие события.

Пенициллин

Пенициллин sohu.com

История пенициллина началась еще в XIX веке. В 1896 году итальянский врач Б.Гозио вывел первый в мире антибиотик, скорее всего, пенициллин, однако он не получил практического применения и был забыт.

В 1913 году американские ученые Альсберг и Блек получили из гриба рода Penicillium пенициллиновую кислоту, обладающую противомикробными свойствами. Но война прервала их исследования.

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В 1928 году английский ученый бактериолог Александр Флеминг провел обычный опыт исследования защиты организма человека от инфекционных заболеваний. В результате совершенно случайно он вывел, что обычная плесень синтезирует вещество, уничтожающее возбудители инфекции, и обнаружил молекулу, которую назвал пенициллином.

13 сентября 1929 года на заседании Медицинского исследовательского клуба при Лондонском университете Александр Флеминг впервые явил публике свое открытие – пенициллин. Доклад Флеминга “Культура пенициллина“ особого интереса у слушателей не вызвал. Даже после опубликования статья не вызвала у медиков никакого энтузиазма. А все потому, что пенициллин оказался очень нестойким веществом. Он разрушался уже при кратковременном хранении.

День рождения бионики

Бионика в действии Wevolver

13 сентября 1960 года в американском городе Дайтоне состоялся первый симпозиум по бионике, который официально закрепил появление новой науки. Эта дата стала днем рождения бионики. Ученые избрали своей эмблемой скальпель и паяльник, соединенные знаком интеграла, а девизом – “Живые прототипы – ключ к новой технике“.

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Прародителем бионики считают Леонардо да Винчи, которому принадлежит идея применения знаний о живой природе для решения инженерных задач. Его чертежи и схемы летательных аппаратов были основаны на строении крыла птицы. Т.е. он пытался построить летательный аппарат с машущими крыльями. В наше время, по чертежам да Винчи неоднократно осуществляли моделирование орнитоптера.

День программиста

Профессиональный праздник программистов в Украине отмечают 13 сентября, а в високосные годы – 12 сентября. Такая неоднозначность связана с тем, что датой праздника был выбран 256-й день в году.

Эта цифра обозначает количество разных значений, которые могут быть выражены с помощью одного восьмиразрядного байта. А также число 256 является максимальной степенью числа 2, которая не превышает количества дней в году.

Предложение учредить таковой праздник впервые прозвучало 15 июля 1996 года. В этот день Д. Мендрелюк, глава издательства «Компьютерра» предложил считать днем программиста первую пятницу сентября. Позднее, спустя 6 лет, работники одной из российских веб-студий организовали сбор подписей под просьбой к правительству о признании праздника официальным.

Украинское правительство пока праздник официальным не признало, но в ряде стран (например, Россия) День программиста входит в число государственных праздников.

Напомним, днем ранее мы вспоминали первую субмарину и открытие Киевского политеха.