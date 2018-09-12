День в истории: 12 сентября - Первая субмарина и открытие Киевского политеха

В этот день, 12 сентября, произошли такие события.

Испытания первой субмарины

Испытание первой подводной лодки wikipedia.org

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В 1624 году первая субмарина прошла испытания в Лондоне. Это была весельная подводная лодка голландского механика и физика Корнелиуса Дреббеля. Ей управляли 12 гребцов и 3 офицера. Хроника говорит, что сам король Иаков I был в числе этих офицеров. Для поглощения испорченного дыханием воздуха изобретатель приготовлял жидкость, подробности рецепта которой не сохранились.

День рождения Ирен Жолио-Кюри

Ирен Жолио-Кюри с мужем – Фредериком Жолио

В 1897 году родилась Ирен Жолио-Кюри, французский физик, лауреат Нобелевской премии по химии.

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Она - старшая дочь Марии Склодовской-Кюри и Пьера Кюри. В ранние годы Ирен воспитывал дед по линии отца - врач Эжен Кюри - так как Мария Склодовская-Кюри открыла радий, когда Ирен был один год, и не могла заниматься ее воспитанием из-за интенсивной научной работы.

В 1935 г. Ирен Жолио-Кюри и ее мужу - Фредерику Жолио - совместно была присуждена Нобелевская премия по химии “за выполненный синтез новых радиоактивных элементов“.

Открытие Киевского политеха

КПИ smartclever.com.ua

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В 1898 году был открыт Киевский политехнический институт. Автором проекта первых зданий КПИ был Иероним Севастьянович Китнер — один из известных архитекторов конца ХІХ столетия. Главным строителем первого комплекса сооружений КПИ с 1900 года был известный киевский архитектор Александр Васильевич Кобелев. Первым директором Киевского политехнического института был назначен выдающийся ученый-механик, один из организаторов высшего технического образования профессор Виктор Львович Кирпичев.

Запуск первого лунного космического аппарата

Луна-2 первой добралась до поверхности спутника Земли popmech.ru

В 1959 году с космодрома Байконур осуществлен запуск советской межпланетной станции Луна-2. Она стала первым в истории космическим аппаратом, достигшим поверхности Луны.

14 сентября 1959 года станция впервые в мире достигла поверхности Луны в районе Моря Дождей вблизи кратеров Аристилл, Архимед и Автолик.

День программиста

День программиста my-calend.ru

Профессиональный праздник программистов в Украине отмечают 13 сентября, а в високосные годы – 12 сентября. Такая неоднозначность связана с тем, что датой праздника был выбран 256-й день в году.

Эта цифра обозначает количество разных значений, которые могут быть выражены с помощью одного восьмиразрядного байта. А также число 256 является максимальной степенью числа 2, которая не превышает количества дней в году.

Предложение учредить таковой праздник впервые прозвучало 15 июля 1996 года. В этот день Д. Мендрелюк, глава издательства «Компьютерра» предложил считать днем программиста первую пятницу сентября. Позднее, спустя 6 лет, работники одной из российских веб-студий организовали сбор подписей под просьбой к правительству о признании праздника официальным.

Украинское правительство пока праздник официальным не признало, но в ряде стран (например, Россия) День программиста входит в число государственных праздников.

Напомним, ранее мы вспоминали запись человеческого голоса и рождение WWF.