День в истории: 12 сентября - Первая субмарина и открытие Киевского политеха
Испытания первой субмарины
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В 1624 году первая субмарина прошла испытания в Лондоне. Это была весельная подводная лодка голландского механика и физика Корнелиуса Дреббеля. Ей управляли 12 гребцов и 3 офицера. Хроника говорит, что сам король Иаков I был в числе этих офицеров. Для поглощения испорченного дыханием воздуха изобретатель приготовлял жидкость, подробности рецепта которой не сохранились.
День рождения Ирен Жолио-Кюри
В 1897 году родилась Ирен Жолио-Кюри, французский физик, лауреат Нобелевской премии по химии.
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Она - старшая дочь Марии Склодовской-Кюри и Пьера Кюри. В ранние годы Ирен воспитывал дед по линии отца - врач Эжен Кюри - так как Мария Склодовская-Кюри открыла радий, когда Ирен был один год, и не могла заниматься ее воспитанием из-за интенсивной научной работы.
В 1935 г. Ирен Жолио-Кюри и ее мужу - Фредерику Жолио - совместно была присуждена Нобелевская премия по химии “за выполненный синтез новых радиоактивных элементов“.
Открытие Киевского политеха
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В 1898 году был открыт Киевский политехнический институт. Автором проекта первых зданий КПИ был Иероним Севастьянович Китнер — один из известных архитекторов конца ХІХ столетия. Главным строителем первого комплекса сооружений КПИ с 1900 года был известный киевский архитектор Александр Васильевич Кобелев. Первым директором Киевского политехнического института был назначен выдающийся ученый-механик, один из организаторов высшего технического образования профессор Виктор Львович Кирпичев.
Запуск первого лунного космического аппарата
В 1959 году с космодрома Байконур осуществлен запуск советской межпланетной станции Луна-2. Она стала первым в истории космическим аппаратом, достигшим поверхности Луны.
14 сентября 1959 года станция впервые в мире достигла поверхности Луны в районе Моря Дождей вблизи кратеров Аристилл, Архимед и Автолик.
День программиста
Профессиональный праздник программистов в Украине отмечают 13 сентября, а в високосные годы – 12 сентября. Такая неоднозначность связана с тем, что датой праздника был выбран 256-й день в году.
Эта цифра обозначает количество разных значений, которые могут быть выражены с помощью одного восьмиразрядного байта. А также число 256 является максимальной степенью числа 2, которая не превышает количества дней в году.
Предложение учредить таковой праздник впервые прозвучало 15 июля 1996 года. В этот день Д. Мендрелюк, глава издательства «Компьютерра» предложил считать днем программиста первую пятницу сентября. Позднее, спустя 6 лет, работники одной из российских веб-студий организовали сбор подписей под просьбой к правительству о признании праздника официальным.
Украинское правительство пока праздник официальным не признало, но в ряде стран (например, Россия) День программиста входит в число государственных праздников.
Напомним, ранее мы вспоминали запись человеческого голоса и рождение WWF.
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