День в истории: 10 сентября - Запуск коллайдера и уникальность ДНК

Также в этот день утвердили Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Уникальность ДНК

ДНК каждого человека неповторимо freepik.com

10 сентября 1984 года британский генетик Алек Джеффриз обнаружил, что ДНК каждого человека неповторимо и уникально – как уникальны отпечатки пальцев.

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Как отметил сам изобретатель, это было как озарение. Он рассматривал рентгеновские снимки ДНК и вдруг увидел, что цепочки ДНК отличаются. Джеффриз назвал их “генетическими отпечатками“. Так зародилась “генетическая дактилоскопия“.

С помощью “генетических отпечатков“ можно установить родство, доказать причастность к преступлению или наоборот – помочь выйти на свободу людям, попавшим за решетку из-за судебной ошибки – таких примеров уже достаточно много.

Алек Джеффриз предложил ввести обязательное внесение в генетическую базу данных всех граждан Британии. Это сильно помогло бы работе полиции. В базе должен храниться лишь тот минимум информации, который необходим для идентификации человека, а сами образцы должны уничтожаться.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

Взрыв ядерной бомбы youtube.com

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят 50-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН (10 сентября 1996 года) и открыт для подписания 24 сентября 1996 года.

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Данный договор расширяет до безусловных рамок ограниченный режим запрещения испытаний ядерного оружия, введенный Договором о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой 1963 года.

Договор состоит из преамбулы, 17 статей, двух Приложений и Протокола. В соответствии со Статьей I Договора:

Каждое государство-участник обязуется не производить любой испытательный взрыв ядерного оружия и любой другой ядерный взрыв, а также запретить и предотвращать любой такой ядерный взрыв в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем.

Каждое государство-участник обязуется далее воздерживаться от побуждения, поощрения или какого-либо участия в проведении любого испытательного взрыва ядерного оружия и любого другого ядерного взрыва.

Пробный запуск Большого адронного коллайдера

Адронный коллайдер home.cern

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В 2008 году произошел пробный запуск всех участков БАК. Команде БАК удалось запустить и непрерывно удерживать циркулирующий пучок.Запущенные пучки протонов успешно прошли весь периметр коллайдера по и против часовой стрелки. Это позволило 10 сентября объявить об официальном запуске коллайдера. Однако менее чем через 2 недели после этого в ходе испытаний магнитной системы 19 сентября произошла авария, в результате которой БАК вышел из строя.

Эта авария заставила остановить коллайдер на ремонт, который занял остаток 2008 и бо́льшую часть 2009 года.

Напомним, ранее мы вспоминали открытие пятого спутника Юпитера и исполнение петли Нестерова.