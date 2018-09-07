День в истории: Последний сумчатый волк и уничтожение военных игрушек

В этот день, 7 сентября, произошли такие события.

День рождения Майкла Дебейки

Майл Дебейки Doc.by

В этот день в 1908 году родился Майкл Эллис Дебейки, американский хирург, пионер аортокоронарного шунтирования.

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Медицинский стаж Майкла Дебейки составляет 75 лет. Считается, что за свою жизнь он прооперировал более 50 тысяч человек. Дебейки лечил графа Виндзорского, шаха Ирана, короля Иордании, президента Турции, лидера Никарагуа, американских президентов Кеннеди, Джонсона и Никсона. Тем не менее, Дебейки не делал разницу в отношении или хирургической технике между ними и простыми бедняками.

“После того, как ты рассекаешь их кожу, ты понимаешь, что все они одинаковые“, – говорил он.

Его авторству принадлежит система мобильных армейских хирургических госпиталей (MASH). Разработанные им принципы спасли тысячи жизней при последующих конфликтах американской армии в Гренаде, Вьетнаме, Корее.

День рождения Дэвида Паккарда

Дэвид Паккард (слева) и Уильям Хьюлетт jkpersyblog.com

В 1912 году родился Дэвид Паккард, американский предприниматель, сооснователь компании Hewlett-Packard.

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После завершения учебы в университете, он со своим другом и сокурсником Уильямом Хьюлеттом образовал товарищество, названное Hewlett-Packard Company, с уставным капиталом 538 долларов.

Первым продуктом компании стал RC-генератор звуковой частоты, спроектированный Хьюлеттом во время учёбы. Все производство компании в то время размещалось в небольшом гараже в Пало-Алто.

Дэвид Паккард оставался партнером товарищества до 1947 года, когда оно было преобразовано в корпорацию. Тогда Паккард стал ее президентом, а в 1964 году он был избран председателем правления и исполнительным директором (CEO) компании.

Умирает последний сумчатый волк

Сумчатые волки в зоопарке скриншот видео

В 1936 году умер последний сумчатый волк. Его содержали в Тасманийском зоопарке.

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В следствие бесконтрольного отстрела и отлова, к 1863 году сумчатые волки сохранились только в труднодоступных горных и лесных районах Тасмании. Катастрофическое падение его численности произошло в начале XX века, когда на Тасмании разразилась эпизоотия какой-то болезни, вероятно, собачьей чумы, занесенной привозными собаками. Сумчатые волки оказались ей подвержены, и к 1914 году их остались считанные единицы. Последний дикий сумчатый волк был убит 13 мая 1930 года.

В 1999 году Национальный австралийский музей в Сиднее объявил о начале проекта по созданию клона сумчатого волка с использованием ДНК щенков этого животного, которые сохранились в музее в заспиртованном виде. В конце 2002 года ДНК удалось извлечь, однако образцы оказались повреждены и непригодны для использования.

Последний сумчатый волк 0:00 / 02:50

Всемирный день уничтожения военных игрушек

Военные игрушки chaborra.ru

7 сентября отмечается Всемирный дне уничтожения военной игрушки. Эта дата стала отмечаться в 1988 году по инициативе Всемирной Ассоциации помощи сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

С идеей проведения всемирного дня, во время которого детям предлагается отказаться от военных игрушек, обменять их на другие (мягкие, конструкторы, настольные игры, автомобили, куклы и т.д.), эта организация выступила в 1987 году. В следующем году инициатива была услышана в разных странах и приобрела целый ряд сторонников, которые с того момента ежегодно участвуют в проведении акций отказа от военных игрушек.

Напомним, ранее мы вспоминали кругосветное путешествие и разъединение сиамских близнецов.