День в истории: 4 сентября - Последнее великое открытие и основание Google

В этот день, 4 сентября, произошли такие события.

Первая электростанция

Первая электростанция Хабр

В 1882 году Томас Эдисон запустил первую в мире центральную электростанцию и впервые в истории включил коммерческое электрическое освещение. Первыми пользователями были всего 85 человек.

Рождение Кодак

Магазин Kodak UTMagazine.ru

История Кодака началась в 1880 году, когда клерк одной из страховых компаний Джордж Истман изобрел метод изготовления сухих негативных пластин и создал компанию под названием “Сухие пластины Истмана“.

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В 1888 году фирмой была разработана принципиально новая модель фотоаппарата, предшественника современных компактных фотоаппаратов, вместо громоздкого набора из камеры, штатива-треножника, палатки, химикалий, стеклянных пластин, разных бачков и резервуаров.

Предвидя массовое увлечение фотографией, Истман предложил придумать фотоаппарату имя, которое одинаково звучало бы на всех языках, было ярким, легко запоминалось и произносилось. Так на свет родилось слово Кодак, которое было зарегистрировано как торговая марка 4 сентября 1888 года.

Последнее великое географическое открытие

Архипелаг Северная Земля valer.kolesnikoff2018

В 1913 году экспедиция на ледоколах Таймыр и Вайгач открыла Землю Николая II и остров Цесаревича Алексея (ныне Северная Земля). Это последнее крупное географическое открытие.

Основание Google

Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин Uznayvse.ru

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Хотя доменное имя для Google было зарегистрировано 15 сентября 1997 года, сама компания была зарегистрирована лишь 4 сентября 1998 года. Она была расположена в гараже подруги основателей в Менло-Парке (штат Калифорния). Крейг Сильверстейн был нанят в качестве первого сотрудника.

Напомним, днем ранее мы вспоминали рождение бюстгальтера и появление химических элементов.