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День в истории: Крушение Нахимова и первый автомобиль с солнечными батареями

Комментариев: 11
В этот день, 31 августа, произошли такие события.

Автомобиль с солнечными батареями

Макет автомобиля на солнечных батареях
Макет автомобиля на солнечных батареях
wikipedia.org

В 1955 году инженер General Motors Уильям Кобб продемонстрировал свое творение – автомобиль с солнечными батареями. 

К сожалению, до сих пор подобные автомобили не получили распространения из-за слишком низкого КПД.

Первый кибершахматный турнир

Шахматный турнир проходил девять месяцев
Шахматный турнир проходил девять месяцев
wikipedia.org

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В 1966 году в Нью-Йорке начался первый шахматный турнир между компьютерами. В этом матче машина М-2 из ИТЭФ победила программу Kotok-McCarthy на машине MANIAC Стенфордского университета. Матч длился 9 месяцев, связь осуществлялась по телеграфу.

За три года до этого состоялся матч между советскими и американскими электронными шахматистами, в котором победила советская сторона.

В 1974 году уже прошёл первый чемпионат мира, в котором победу также одержала советская программа Каисса.

Крушение Адмирала Нахимова

Крушение Адмирала Нахимова
Крушение Адмирала Нахимова
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31 августа 1986 года круизный лайнер Адмирал Нахимов весь день стоял в порту Новороссийска. На солнцепеке судно сильно нагрелось. Возвратившись в каюты, утомленные многочисленными экскурсиями пассажиры открыли иллюминаторы, чтобы проветрить помещения. В 22 часа корабль отошел от причала. В это время ему навстречу следовал из Канады в Новороссийск балкер Петр Васев с грузом зерна. В 23 часа 12 минут он столкнулся с Адмиралом Нахимовым. Корабль получил большие повреждения корпуса, вода хлынула в открытые иллюминаторы, и в течение 10 минут он затонул.

В результате катастрофы погибли 423 человека, в их числе 359 туристов и 64 члена экипажа. По заключению специалистов, причиной трагедии стали неверные действия капитанов обоих судов. 

Напомним, ранее мы рассказывали о Земле Франца-Иосифа и Opera.

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Теги: день в истории, Адмирал Нахимов, шахматы
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Комментариев (11)
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гость  (аноним)  31.08.2018, 11:55
Оценка:  -4
гость
Вудбразер где ты этот бред накопал??
Woodbrother    31.08.2018, 14:19
Оценка:  +1
Woodbrother
Много читал официальных материалов по данной теме. Плавал на нахимове неоднократно, в ом числе и на предпоследнем рейсе .
Woodbrother    31.08.2018, 11:06
Оценка:  +2
Woodbrother
Нахимова специально утопили. На нем какой то высокопоставленный деятель КГБ пытался бежать в Грузию. Петр Васев больше суток ждал свою жертву мористее порта Новороссийск. В момент удара никого из штатной команды на мостике Васева не было. После удара васев остался на плаву.
Woodbrother    31.08.2018, 11:08
Оценка:  +4
Woodbrother
Что бы не спасать тонущих пассажиров, он отошел от места аварии на восемь миль. В Новороссийске был пунк морских спасателей КОСПАСС-САРСАТ. и три спасательных корабля. На СОС с Нахимова они никак не отреагировали. На спасение вышли только курсанты на шлюпках и мотоботах.
Woodbrother    31.08.2018, 11:09
Оценка:  +4
Woodbrother
Таков он совок последних дней во всей красе.
scalemodels-ru    31.08.2018, 12:25
Оценка:  -2
scalemodels-ru
и не заметил что впереди паксовоз. Вудик- лечись- а то воняет 90х
Галанта    31.08.2018, 13:16
Оценка:  0
Галанта
Бред. Наш сосед спасся во время крушения "Нахимова". Помощь пришла в течение 20-30 минут. Спасательных кораблей было много. "Петр Васев" никуда не уходил и тоже принимал участие в спасательной операции.
Woodbrother    31.08.2018, 14:17
Оценка:  +2
Woodbrother
Петр Васев не спас ни одного человека. а мог бы спасти практически всех .
Woodbrother    31.08.2018, 14:22
Оценка:  +2
Woodbrother
Галанта - ни один из морских спасателей, базировавшихся в Новороссийске на помощь не пришел. Людей спасали курсанты мореходки на своих шлюпках и мотоботах. К ним чуть по позже присоединилось пару рейдовых катеров.. Васев ушел мористее и скрылся за линией горизонта. Людей он не спасал.
scalemodels-ru    31.08.2018, 12:24
Оценка:  -1
scalemodels-ru
Больной? Дебил? Лечись полудурок ж.дтрестовский. Это просто авария из-за того что му дан с балкера смотрел на монитор эхолокатора а не в окно.
Woodbrother    31.08.2018, 14:18
Оценка:  +2
Woodbrother
Если в ыуберет с маршрута Балкера Нахимов, то с удивлением обнаружите, что Васев на большой скорости шел прямо в скалы. Кавпитан Васева на суде сказал, что ни он , ни его помощники на мостике не командовали. А на вопрос, кто управлял судном -просто отмолчался. Может поэтому и остался живой.
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