День в истории: Крушение Нахимова и первый автомобиль с солнечными батареями

В этот день, 31 августа, произошли такие события.

Автомобиль с солнечными батареями

Макет автомобиля на солнечных батареях wikipedia.org

В 1955 году инженер General Motors Уильям Кобб продемонстрировал свое творение – автомобиль с солнечными батареями.

К сожалению, до сих пор подобные автомобили не получили распространения из-за слишком низкого КПД.

Первый кибершахматный турнир

Шахматный турнир проходил девять месяцев wikipedia.org

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В 1966 году в Нью-Йорке начался первый шахматный турнир между компьютерами. В этом матче машина М-2 из ИТЭФ победила программу Kotok-McCarthy на машине MANIAC Стенфордского университета. Матч длился 9 месяцев, связь осуществлялась по телеграфу.

За три года до этого состоялся матч между советскими и американскими электронными шахматистами, в котором победила советская сторона.

В 1974 году уже прошёл первый чемпионат мира, в котором победу также одержала советская программа Каисса.

Крушение Адмирала Нахимова

Крушение Адмирала Нахимова mnhttn

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31 августа 1986 года круизный лайнер Адмирал Нахимов весь день стоял в порту Новороссийска. На солнцепеке судно сильно нагрелось. Возвратившись в каюты, утомленные многочисленными экскурсиями пассажиры открыли иллюминаторы, чтобы проветрить помещения. В 22 часа корабль отошел от причала. В это время ему навстречу следовал из Канады в Новороссийск балкер Петр Васев с грузом зерна. В 23 часа 12 минут он столкнулся с Адмиралом Нахимовым. Корабль получил большие повреждения корпуса, вода хлынула в открытые иллюминаторы, и в течение 10 минут он затонул.

В результате катастрофы погибли 423 человека, в их числе 359 туристов и 64 члена экипажа. По заключению специалистов, причиной трагедии стали неверные действия капитанов обоих судов.

Напомним, ранее мы рассказывали о Земле Франца-Иосифа и Opera.