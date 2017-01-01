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Без тормозов: Nokia 3310 испытали на автомобиле

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Тормозные колодки из телефона плохие.
Nokia 3310 вместо тормозов
Nokia 3310 вместо тормозов
Скриншот видео

О неубиваемости Nokia 3310 ходят легенды. Экспериментаторы с канала Life OD решили проверить, насколько они соответствуют действительности, использовав финский телефон в качестве… тормозных колодок.

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Автомобилем для испытаний выступает потрёпанная Toyota Camry, а вместо тормозных колодок в передний суппорт установили новенькую Nokia 3310, купленную в ближайшем Walmart. Результат, прямо скажем, не поражает воображение. Быть может, ребятам нужно было использовать Нокию предыдущего поколения, с монохромным экраном?

Nokia 3310 испытали на автомобиле
0:00 / 11:16

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Теги: Nokia 3310, Nokia, видео, тормоза
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