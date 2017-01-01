Не iPhone: YouTube назвал лучшие смартфоны для просмотра видео

Ни одного смартфона Apple в списке нет.

Сайт YouTube опубликовал список смартфонов, на которых, по мнению видеохостинга, лучше всего смотреть размещенные на сайте видеоролики. Интересно, что в список не вошло ни одно устройство компании Apple.

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Сегодня сайт YouTube предоставляет пользователям множество возможностей — например создавать 360-градусные панорамы, как это сделало агентство NASA, опубликовавшее вид на Марс глазами ровера Кьюриосити, или просматривать видео в разрешении 4K и с высокой частотой кадров. Теперь видеохостинг опубликовал список смартфонов, которые позволят получить “наилучший опыт“.

В перечень вошли 18 моделей, среди которых Samsung Galaxy Note9, Xiaomi Mi8, Nokia 8 Sirocco, Google Pixel 2, OnePlus 6 и другие. Как сообщается на сайте, именно эти смартфоны могут “предоставить лучшие в своем классе возможности, объединив технологии следующего поколения, производительность и надежность“. Критериями отбора служила поддержка режима HDR, высокой частоты кадров, возможности воспроизведения роликов в разрешении 4K и 360-градусных видео, использование следующего поколения видео кодеков и управления цифровыми ограничениями (DRM).

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YouTube не включил в список никакие модели iPhone, в том числе и iPhone X. Издание The Verge отметило, что “не может представить ни одного человека, который бы руководствовался этими рекомендациями при покупке смартфона“. По мнению автора статьи, материал, вероятно, будет широко использоваться в маркетинговых целях (YouTube и Android — это часть Google).

В этом году в официальном приложении YouTube появилась функция, напоминающая пользователю о том, что пора отвлечься от просмотра роликов. Она доступна в настройках аккаунта и позволяет установить периодичность напоминаний: от «никогда» до трех часов.