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NASA запускает зонд к Солнцу

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Старт запланирован на 11 августа.
NASA запускает зонд к Солнцу
NASA запускает зонд к Солнцу

Американское космическое агентство NASA намерено отправить максимально близко к звезде автоматическую научную станцию.

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Она подойдет к нашему светилу в семь раз ближе, чем любой другой запущенный с Земли объект. Зонд попадет в границы так называемой солнечной короны. Чтобы аппарат не сгорел, он будет защищен специальной системой охлаждения и оболочкой, которая выдерживает температуру до 1,5 тысяч градусов.

"Нашу станцию можно в самом прямом смысле назвать самой быстрой, горячей и крутой миссией на свете. Этот удивительный космический корабль поможет нам раскрыть множество тайн Солнца и понять, как работают его недра", — отметил научный руководитель космической миссии Никола Фокс.

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Ученые рассчитывают, что зонд проработает около семи лет. Значительную часть своей миссии он проведет без связи с Землей.

Ракета-носитель с космическим солнечным зондом стартует завтра с мыса Канаверал в США. 

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Теги: NASA, солнце, зонд
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