iPhone хотят использовать вместо паспортов
Биометрические данные могут передаваться через телефон.
Корпорация Apple попросила разрешить использование их iPhone вместо удостоверения личности. Компания уже отправила в Ведомство по патентам и товарным знакам США соответствующую заявку, сообщает Apple Insider.
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В компании уверены, что устройство сможет передавать с помощью технологии радиочастотной идентификации зашифрованные данные владельца. Доступ к ним будут защищать биометрической верификацией Touch ID и Face ID.
В Apple считают, что технология будет востребована в частных компаниях и государственных структурах. К примеру при устройстве пропускных систем, прохождении таможенного или паспортного контроля.
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