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iPhone хотят использовать вместо паспортов

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Биометрические данные могут передаваться через телефон.
Смартфон можно будет использовать вместо паспорта
Смартфон можно будет использовать вместо паспорта

Корпорация Apple попросила разрешить использование их iPhone вместо удостоверения личности. Компания уже отправила в Ведомство по патентам и товарным знакам США соответствующую заявку, сообщает Apple Insider.

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В компании уверены, что устройство сможет передавать с помощью технологии радиочастотной идентификации зашифрованные данные владельца. Доступ к ним будут защищать биометрической верификацией Touch ID и Face ID.

В Apple считают, что технология будет востребована в частных компаниях и государственных структурах. К примеру при устройстве пропускных систем, прохождении таможенного или паспортного контроля.

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Теги: iPhone, App;e, паспорт, США
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  10.08.2018, 10:13
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Ну а если телефон сдохнет ! Что делать ?
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