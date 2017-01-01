В новом Google Chrome появилась поддержка Windows 10

Встроенные уведомления теперь будут в стиле Windows.

Американская компания Google недолюбливает Microsoft из-за ряда причин, в том числе из-за ее неудачных продуктов и изменчивой политики. Это одна из причин того, почему «поисковой гигант» не выпустил ни одного приложения для платформы Windows Phone. Впрочем, несмотря на все это, 9 августа 2018 года случился релиз нового веб-браузера Google Chrome, который очень сильно порадовал всех пользователей Windows 10.

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В частности, свежая сборка популярного интернет-обозревателя содержит в себе новую функцию, а именно – поддержку нативных уведомлений операционной системы Windows 10. Многие пользователи ждали этого более трех лет, то есть с самого релиза ОС в 2015 году. За счет новшества Google Chrome научился отправлять уведомления с сайтов, из сервисов или из веб-приложений с использованием функциональных возможностей, созданных Microsoft.

За счет этого уведомления в Google Chrome стали выглядеть более красиво и интересно, а еще они обросли новыми функциональными возможностями. Теперь все уведомления, которые пришли на компьютер, не бесследно пропадают, как было раньше, а остаются в Центре уведомлений, встроенном в операционную систему Windows 10. Он является ее частью. Также отныне оповещения могут состоять не только из текста, но еще и из медиафайлов, а именно – изображений.

Уведомления в Windows 10 akket.com

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Всем тем пользователям винды, которым новшество пришлось не по вкусу, предоставили возможность его отключить. Для этого следует перейти в настройки Chrome и активировать функцию «Фокусировка внимания». Вслед за этим уведомления перестанут приходить навязчивым образом, что поможет сосредоточиться на работе или игре во что-либо. Компания Google надеется, что новые функциональные возможности придутся всем пользователям по душе.