Гигантский беспилотник на солнечных батареях побил рекорд полета

Airbus Zephyr S держался в воздухе почти 26 дней.

Беспилотник Airbus Zephyr S, работающий на солнечной энергии, поднялся в воздух 11 июля и совершил посадку только 8 августа. Он провел в воздухе 25 дней 23 часа 57 минут — это самый длительный полет в истории.

Читай также: Solar Impulse 2 побил рекорд длительности автономного полета

О том, что Zephyr S, побил рекорд продолжительности полета, мы писали еще в конце июля: тогда аппарат уже провел в воздухе более 15 суток (предыдущий рекорд принадлежал прототипу Zephyr и составлял более 14 дней). Теперь же беспилотник, как сообщила компания Airbus, завершил полет: в итоге новый рекорд составил 25 дней 23 часа 57 минут.

Аппарат, изначально построенный компанией Qinetiq, а сейчас принадлежащий Airbus, как сообщается, может летать на высоте до 21,3 километра и проводить в воздухе до трех месяцев. Он оснащен электромоторами, питающимися от солнечных батарей. В середине июля Zephyr S поступил в серийное производство.