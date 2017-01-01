Из попкорна создали простейшего робота

Тело робота состоит из кукурузы.

В 2010 году исследователи-робототехники из Корнуэльского университета разработали автоматизированный захват для роботов, который был наполнен кофейной гущей. А недавно эта же самая группа сделала нечто еще более удивительное и необычное - серию роботов с мягким телом, которое заполнено попкорном и приводится в действие им же.

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Столь необычная разработка появилась в результате исследований, направленных на "создание недорогих и простых автоматизированных устройств, которые могут захватывать другие объекты, изменять свою форму и жесткость". Попкорн оказался достаточно хорошим выбором для использования в таких роботах, он дешев, доступен, а его зернышки при нагреве увеличиваются в объеме в 10 раз.

Одним из созданных устройств являлся захват, состоящий из трех силиконовых "пальцев", наполненных зернышками попкорна. Эти зернышки нагревались нихромовой проволокой и раздувались, что заставляло захват сократиться, изменить форму и удержать объект. Нихромовая проволока, помимо роли нагревателя, служила для придания некоторой жесткости всему устройству.

Захват предмета

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Еще одно устройство было создано на принципах оригами, а для разогрева находящихся в нем зерен попкорна использовались микроволновые лучи. Когда эти зерна раздулись, то устройство обрело жесткость и развило усилие, достаточное для удержания груза, весом в 4 килограмма.

Естественно, что такие устройства, корн-боты, являются одноразовыми вещами. Тем не менее, из-за их простоты и дешевизны, они могут быть использованы в самых различных областях "Целью нашей работы является создание минималистических робототехнических устройств. Такие устройства можно изготавливать в очень больших количествах и использовать, несмотря на их одноразовую природу" - пишут исследователи, - "Мы постоянно ищем новые и необычные идеи, и использование попкорна как раз является примером такой идеи".