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Стоимость на аккумуляторы смартфонов поднимется

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Эксперты пугают не очень радужными перспективами.
Аккумуляторы будут расти в цене
Аккумуляторы будут расти в цене
MacDigger

EnergyTrend, подразделение аналитической компании TrendForce, рассказала о грядущем подорожании литий-ионных аккумуляторов в третьем квартале 2018 года из-за роста цен на исходные материалы.

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Аналитики отметили, что в первом квартале 2018 года цены на кобальт установили новый рекорд. Этот металл используется литий-ионных аккумуляторах, в результате, цены на них тоже вырастут на 5–15 % в третьем квартале 2018 года.

Сильнее всего подорожание скажется на литий-полимерных аккумуляторах, цены на них вырастут на 10-15%, в то время как стоимость призматических и цилиндрических батарей — на 6-8% и 7-9%, соотвественно.

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Кроме того, на ценах скажутся сокращающиеся поставки, поскольку производители высвобождают мощности для автомобильных аккумуляторов. Интересно, что именно растущий спрос на электроавтомобили и спровоцировал рост цен на кобальт. 

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Теги: смартфоны, аккумуляторы
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