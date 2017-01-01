Жизнь классического Skype продлили ради пользователей

Седьмая версия Skype будет поддерживаться корпорацией.

В середине июля Microsoft сообщила о намерении прекратить с 1 сентября поддержку популярного мессенджера Skype седьмой версии (он же «классический»), заменив его на более современный, продвинутый и удобный Skype восьмой версии. Однако пользователи подняли шум, заявив, что подобный апгрейд им не нужен, и софтверная корпорация решила пойти им навстречу.

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Как долго продержится устаревшая, но любимая пользователями версия Skype, в Microsoft не уточнили.

Претензии пользователей касались не в последнюю очередь слишком «мобильного» интерфейса десктопной версии программ — компания пыталась привести Skype к единому дизайну на всех платформах. Ситуацию сравнили с той, что была характерна во времена Windows 8 — «плохой» версии операционной системы. Также поднимались вопросы в отношении функциональных возможностей обновленного Skype.