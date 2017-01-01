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Xiaomi выпустит смарт-браслет с цветным экраном

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В браслете появится и NFC.
Black Plus NFC
Black Plus NFC
xiaomi

Смарт-браслет Xiaomi Mi Band 3 стал хитом продаж, едва появившись на рынке. Однако несмотря на все достоинства новинки, многим пользователям не хватало NFC-чипа в корпусе устройства. Сегодня компания Xiaomi анонсировала новый гаджет под названием Black Plus NFC. Помимо востребованной функции, продолжатель популярной линейки носимой электроники может похвастаться и внушительными характеристиками экрана.

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AMOLED-дисплей гаджета диагональю 0,95-дюймов с разрешением 240 x 120 отображает 24-битный цвет с охватом RGB-диапазона до 100%.

Ёмкость встроенного аккумулятора — 120 мАч, но эта цифра компенсируется оптимизацией энергосбережения и низким рабочим током. Производитель обещает до 18 дней автономной работы умного браслета на одной зарядке.

Устройство поддерживает вывод уведомлений и входящих сообщений, а благодаря NFC-чипу браслет может использоваться в качестве как платёжного средства, так и ключ-карты для умных дверей и замков. На данный момент расширенные функции действуют только на территории Китая — но не исключено, что с выходом на глобальный рынок обновление прошивки принесёт дополнительные функции и в остальные страны.

Black Plus NFC
Black Plus NFC
xiaomi

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Основные функции Black Plus NFC включают в себя датчик частоты сердечных сокращений с высокоточным алгоритмом фильтрации помех от движения. Благодаря водозащите с возможностью погружения на глубину до 50 метров, его можно использовать в бассейне или открытом водоёме.

В отличие от серии Mi Band, браслет будет выпускаться компанией Shenzhen Ruyi Discovery Technology по схеме краудфандинга — вероятно, этим и объясняется новое название линейки. Стоимость устройства по предзаказу — 34 доллара, начало поставок на китайский рынок запланировано на 20 сентября этого года.

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Теги: Xiaomi, смарт-браслет
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