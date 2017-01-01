SpaceX успешно запустила б/у ракету Falcon 9

Первая ступень приземлилась на платфому.

Минувшей ночью SpaceX впервые отправила “подержанную“ Falcon 9 последней модификации под названием Block 5. Это доработанная версия ракеты, которая рассчитана примерно на сотню запусков.

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Среди изменений Block 5: более эффективные двигатели, конструктивные улучшения, другие опоры и компьютерное оборудование, а также другие нововведения. Первый старт этой ракеты состоялся 11 мая. Затем ее разобрали и проверили целостность узлов. Для дальнейших запусков эта операция проводиться не будет — только обслуживание, и то примерно раз в десять отправлений.

Block 5 вывела на геостационарную орбиту спутник Merah Putih. Полчаса назад SpaceX подтвердила успешную доставку груза. Первая ступень ракеты приземлилась на платформу.