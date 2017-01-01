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Смартфон Xiaomi Mi 8x засветился на фото

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Сам телефон пока не представлен официально.
Xiaomi Mi 8x
Xiaomi Mi 8x
Weibo

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились живые фотографии готовящегося к выпуску смартфона Xiaomi Mi 8x, пока не представленного производителем официально.

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По данным источника, модель работает на базе процессора Snapdragon 710. Как видно на фото, на задней панели расположена двойная камера и нет сканера отпечатков пальцев. Как отмечает источник, смартфон может получить интегрированный с экраном сканер, как премиальная модель Mi 8 Explorer Edition. При этом смартфон, явно, относится к средней ценовой категории.

 

Xiaomi Mi 8x
Xiaomi Mi 8x
Weibo

 

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На фото смартфон представлен в белом и синем вариантах. А на одной из фотографий такой же смартфон держит в руках Лэй Цзюнь (Lei Jun), исполнительный директор компании Xiaomi.

Официальный анонс Xiaomi Mi 8x ожидается в сентябре 2018 года, одновременно с Xiaomi Mi Mix 3.

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Теги: Xiaomi
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