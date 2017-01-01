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Google рассекретила дату анонса смартфона Pixel 3

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Гуглофон могут показать в октябре.
Предполагаемый вид Pixel 3
Предполагаемый вид Pixel 3
OnLeaks

С определенной долей уверенности говорить, что анонс Google состоится в ставший уже традицией день.

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Заметил это владелец канала YouTube This is Tech Today Брэндон Ли (Brandon Lee). Он обратил внимание на сделанную Google запись в рекламной платформе Famebit, в которой компания ищет создателей контента и влиятельных блогеров, которые бы поддержали запуск Pixel 3. К счастью для нас, Google оказалась достаточно любезна, чтобы сообщить потенциально заинтересованным лицам, когда именно состоится запуск.

Несмотря на то, что всегда существует вероятность корректировки времени, речь идtт о всё том же дне 4 октября, который был использован для анонса обоих поколений смартфонов Pixel. В этот день также была официально объявлена Google Home (2016 год), Pixelbook, Google Home Max и Mini (2017 год). Таким образом, велики шансы, что и в этом году 4 октября нас ждут значимые анонсы.

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Слухи и интерес публики к Google Pixel 3 в меньшей степени концентрируется вокруг технических характеристик, которые ожидаемо должны соответствовать флагману 2018 года. Куда больший интерес вызывает дизайн. Судя по утечкам, Google собирается с целью максимизации площади экрана пополнить ряды компаний, использующих тот же элемент дизайна, что и Apple iPhone X — вырез в верхней части дисплея (впрочем, только в более габаритной модели). Витают слухи, что вернётся поддержка беспроводной зарядки, а вот двойных камер снова не будет.

Наряду с Pixel 3 и Pixel 3 XL, также может быть представлена новая версия ноутбука Pixelbook, свежая версия наушников Pixel Buds и даже первые часы на базе Wear OS под маркой Pixel. Посмотрим, сможет ли Google в семействе Pixel 3 сделать прорыв с точки зрения популярности или аппараты по-прежнему останутся достаточно нишевыми продуктами.

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Теги: Google, Pixel 3
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