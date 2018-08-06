В Сети появилось фото iPhone 9

Смартфон может быть бюджетным.

В сети появилось шпионское фото, на котором якобы запечатлена одна из новых моделей iPhone. Это бюджетный 6,1-дюймовый аппарат с одинарной камерой. Снимок, утверждает источник, был сделан на одной из фабрик, где проводится сборка смартфонов Apple. Действительно ли это аппарат от "яблочной" корпорации, неизвестно.

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На фото заметно, что двойная LED-вспышка размещена на достаточном удалении от объектива камеры, однако это, наверное, и все, что можно разузнать о девайсе. Официальная же презентация новых смартфонов Apple пройдет осенью, вероятно, 12 сентября.

Ранее фото этого смартфона уже публиковалось в сети. Тогда, правда, на его задней панели отсутствовал логотип Apple. Помимо 6,1-дюймового iPhone ожидается анонс 5,8-дюймового мобильника, а также 6,5-дюймового.