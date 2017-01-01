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На Twitch появился первый стример с 10 миллионами подписчиков

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Первым "мультимиллионером" стал Ричард "Ninja" Блевинс.
Ричард "Ninja" Блевинс - первый десятимиллионик
Ричард "Ninja" Блевинс - первый десятимиллионик

Ричард "Ninja" Блевинс стал первым стримером, который преодолел отметку в десять миллионов подписчиков на Twitch. Этой новостью поделился сам Ричард в Твиттере.

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Своё новое достижение Ричард называет невероятным и заявляет, что гордится им больше всего. Свою карьеру Ninja начал ещё в 2009 году в качестве профессионального игрока Halo 3, а в 2011 стал стримером. Сейчас Ричард на регулярной основе стримит Fortnite.

Ninja стал специальный гостем Red Bull Esports на музыкальном фестивале Lollapalooza 2018 (2-5 августа), где он проводит трансляции со специальными гостями.

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Теги: Twitch, рекорд
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