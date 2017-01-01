Google упростила покупки в своем магазине

Полностью переработана форма покупки.

Google постоянно работает над улучшением пользовательского интерфейса фирменного магазина приложений и сопутствующих сервисов. На этот раз поисковый гигант озаботился удобством совершения покупок внутри Android-приложений. Для этого компания полностью переработала соответствующую форму, сделав процесс оплаты проще и удобнее.

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Ранее при совершении покупки из приложения, будь то программа или игра, на экране появлялось небольшое окно с выбором способа оплаты и ценой. Затем необходимо было подтвердить покупку с помощью пароля или отпечатка пальца, в зависимости от настроек Google Play. С обновлением соответствующее уведомление появляется в нижней части экрана, а вся информация о покупке, балансе и оплате представлена в более наглядном виде. Операция проводится в одно касание.

Новая форма оплаты может меняться в зависимости от настроек Google Play и условий приобретения ПО, будь то единоразовая покупка или оформление подписки.

Нововведение распространяется поэтапно, поэтому сейчас оно доступно далеко не у всех пользователей.