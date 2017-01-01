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Galaxy Note 9 случайно рассекретили за неделю до выхода

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Видеоролики с телефоном попали в Сеть.
Изображние смартфона Galaxy Note 9
Изображние смартфона Galaxy Note 9

Новозеландское подразделение Samsung по ошибке опубликовало ролик со смартфоном Galaxy Note 9 за неделю до официального анонса. Вскоре ролик был удален, однако его копию сохранило издание Sammobile.

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В видео демонстрируется смартфон в синем корпусе с желтым стилусом. Судя по ролику, внешне устройство незначительно отличается от прошлогоднего Note 8: габариты и органы управления остались теми же, однако изменилось расположение двойной камеры и сканера отпечатка пальцев на задней крышке. Также будет выпущена версия телефона с 512 гигабайтами встроенного хранилища и поддержкой карт памяти того же объема. Презентация смартфона состоится 9 августа.

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Теги: Galaxy Note 9, Samsung, смартфон
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