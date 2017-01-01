Испытания космического корабля Starliner от Boeing перенесли

Первый пилотируемый полет отложили из-за проблем с двигателем.

Летные испытания пилотируемого корабля Starliner (CST-100) компании Boeing могут не начаться в 2018 году. Из-за аварии, произошедшей при огневых испытаниях двигателя системы аварийного спасения корабля, беспилотный полет Starliner перенесен на конец 2018 – начало 2019 года. Первый пилотируемый полет состоится не раньше середины 2019 года. Об этом вице-президент компании Джон Молхолланд сообщил журналистам 1 августа.

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Кроме того, Boeing рассматривает возможность в перспективе перенести пилотируемые запуски с ракеты Atlas V на новую ракету Vulcan, которая пока находится в разработке. Разумеется, для этого Vulcan придется дополнительно сертифицировать в НАСА.

В пятницу 3 августа НАСА планирует представить публике имена астронавтов, которые первыми полетят на новых коммерческих кораблях Starliner и Dragon 2. Одновременно, как ожидается, будет опубликован новый график испытаний этих кораблей. Пока что формально первый беспилотный полет корабля Dragon 2 компании SpaceX назначен на август, а первый пилотируемый полет – на конец этого года, но следует ожидать переноса обоих полетов.

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Летные испытания Starliner и Dragon 2 будут включать по одному беспилотному и одному пилотируемому полету, после выполнения которых НАСА проведет сертификацию кораблей и допустит их к использованию для ротации экипажей Международной космической станции. Минимальные требования НАСА к испытаниям не включают беспилотные запуски: они были добавлены в график обеими компаниями для того, чтобы продемонстрировать безопасность их пилотируемых систем.