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Всего $30: Xiaomi выпустит свой самый дешевый телефон

Комментариев: 2
Телефон будет кнопочным, но с Wi-Fi.
Qin1
Qin1

В середине сентября китайская компания Xiaomi намерена начать продажи любопытной новинки - недорогого мобильного телефона, оснащенного буквенно-цифровой клавиатурой.

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Аппарат выйдет в двух модификациях - с обозначением Qin1 и Qin1s. Первая сможет работать только в сотовых сетях 2G, а вторая - также в сетях 3G и 4G. Упомянуто наличие адаптера беспроводной связи Wi-Fi. Кроме того, предусмотрена возможность установки двух SIM-карт.

Телефон оснащён 2,8-дюймовым дисплеем IPS с разрешением 320×240 пикселей. Экран защищён от повреждений стеклом Corning Gorilla. В нижней части корпуса расположен симметричный порт USB Type-C.

Qin1
Qin1

Новинка сможет обеспечивать перевод фраз в реальном времени для 17 языков. Кроме того, есть инфракрасный порт, благодаря чему владельцы смогут использовать аппарат в качестве универсального пульта дистанционного управления.

Qin1
Qin1

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Габариты составляют 132 × 53,8 × 8,5 мм. Емкость аккумуляторной батареи - 1480 мА·ч. Предусмотрены два варианта цветового исполнения — тёмно-серый и белый.

Приобрести мобильный телефон можно будет по ориентировочной цене от $30. 

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Теги: телефон, Xiaomi
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  02.08.2018, 19:29
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гость
дайте два
chytan    02.08.2018, 19:01
Оценка:  0
chytan
Ждемс !!!
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