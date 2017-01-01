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Самый маленький телефон показали на видео

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Он весит всего 13 граммов.
Самый маленький телефон
Самый маленький телефон

Zanco Tiny T1 — самый маленький мобильный телефон в мире — стал очередным подопытным блогера JerryRigEverything.

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Напомним, кроха имеет габариты 46,7 x 21 x 12 мм при массе всего 13 г. В данном случае, конечно, все издевательства блогера носят скорее развлекательный характер.

Но мы отметим, что дисплей, диагональ которого составляет всего полдюйма, прикрыт пластиком, который легко царапается. Легко царапаются и глянцевые кнопки.

Учитывая пластиковое покрытие, дисплей лучше не нагревать, хотя с его размерами это ещё нужно умудриться сделать. Что же касается прочности, учитывая габариты, погнуть его случайно вряд ли выйдет, хотя на видео видно, что передняя панель, закреплённая на защёлках, отходит от корпуса при приложении усилия.

Самый маленький телефон показали на видео
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Теги: телефон, видео
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