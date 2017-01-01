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В космосе нашли старшую сестру Млечного Пути

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Галактика похожа на нашу.
NGC 6744
NGC 6744

Специалисты NASA рассказали о "старшей сестре" Млечного Пути – галактике NGC 6744. Снимок космического объекта удалось сделать благодаря знаменитому телескопу Hubble.

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Как стало известно, обнаруженная галактика имеет много сходств с нашей, однако по размерам значительно превосходит Млечный Путь. Так, диаметр NGC 6744 превышает 200 000 световых лет, уточняют ученые. Несмотря на двукратное превосходство в размерах, исследователи уверяют: именно NGC 6744 имеет больше всего сходств с Млечным Путём. Помимо этого, было отмечено, что космический объект обладает ядром, заполненным возрастными желтыми звездами, также были обнаружены факторы, свидетельствующие об относительно молодом возрасте галактики.

Уникальный снимок NGC 6744 был сделан модулем Wide Field Camera 3 Hubble.

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Теги: галактика, Млечный Путь
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