В Windows 10 появится синхронизация с Android-телефонами

Приложение Your Phone позволит скидывать файлы с телефона на компьютер.

Компания Microsoft рассказала о новшествах в сборке Windows 10 Insider Preview Build 17728. Одно из них — приложение Your Phone, которое дает простой доступ с ПК к файлам на смартфоне или планшете с ОС Android.

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По словам разработчика, это удобнее пересылки самому себе по электронной почте. Приложение Your Phone автоматически синхронизирует снимки, сделанные смартфоном с ПК. Копировать их из памяти аппарата на ПК можно простым перетаскиванием.

На смартфонах iPhone приложение Your Phone позволяет синхронизировать действия на ПК и смартфоне. Например, можно отправить web-страницу, открытую на смартфоне, на ПК и продолжить просмотр там.