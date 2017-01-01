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В Windows 10 появится синхронизация с Android-телефонами

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Приложение Your Phone позволит скидывать файлы с телефона на компьютер.
Программа Your Phone
Программа Your Phone

Компания Microsoft рассказала о новшествах в сборке Windows 10 Insider Preview Build 17728. Одно из них — приложение Your Phone, которое дает простой доступ с ПК к файлам на смартфоне или планшете с ОС Android.

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По словам разработчика, это удобнее пересылки самому себе по электронной почте. Приложение Your Phone автоматически синхронизирует снимки, сделанные смартфоном с ПК. Копировать их из памяти аппарата на ПК можно простым перетаскиванием.

На смартфонах iPhone приложение Your Phone позволяет синхронизировать действия на ПК и смартфоне. Например, можно отправить web-страницу, открытую на смартфоне, на ПК и продолжить просмотр там.

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