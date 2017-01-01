Представлен концепт смартфона с четырьмя экранами

Телефон имеет форму раскладушки.

Компания Turing Space Industries представила концепт необычного смартфона. Форм-фактор HubblePhone - это раскладушка, но, в отличие от смартфона ZTE с двумя экранами, гаджет от Turing будет иметь четыре дисплея.

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Как отмечается, дисплеи будут на всех поверхностях смартфона. Экран на передней крышке - 5,44 дюйма, на задней крышке - 5,41 дюйма (оба с разрешение Full HD), основной внутренний экран (в сдвоенном положении) - 11,81 дюйма (Ultra HD).

На изображениях футуристический "Хабблфон" напоминает телефон Nokia N93 - раскладушку с камерой на торце. Камер у новинки будет много. Основная матрицей в 60 МП и 15-кратным оптическим зумом (отсылки к возможностям космического телескопа, в честь которого смартфон и получил свое имя). На передней крышке - сдвоенная 12+12 МП с двукратным оптическим зумом, дополнительная на 12 МП, и на внутренней крышке еще одна на 12 МП.

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Смартфон Turing Space Industries будет оснащаться двумя процессорами Snapdragon 855 (в каждой из частей), графикой Adreno 630, и соответственно поддерживать подключения в сетях 5G. Для работы двух процессоров и четырех экранов потребовалось и два аккумулятора - на 3300 и 2800 мАч.

Других спецификаций пока нет в свободном доступе. Предположительно, HubblePhone будет работать на Sailfish OS либо на Android P. Ожидаемая дата релиза смартфона - лето 2020 года. А примерная цена - 2749 долларов.