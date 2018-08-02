Украинские хакеры выкрали данные 15 млн кредитных карт

Хакеров задержали.

Три гражданина Украины были арестованы как подозреваемые в участии в продолжительной хакерской кампании. От нее пострадали более чем 100 организаций в США, в том числе от кражи данных кредитных карт. Обвинение утверждает, что были украдены данные более 15 млн. кредитных карт из более чем 6500 терминалов.

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Эта хакерская группа известна как Carbanak, Fin7 или Navigator Group. Она использовала для кражи финансовых данных методы социальной инженерии и фишинговые атаки. Вредоносное программное обеспечение обычно распространялось во вложениях в электронных письмах.

В одном из случаев письма приходили якобы от центра по безопасности пищевых продуктов и практическим вопросам питания, информируя о случаях отравления пищей. Во вложенном файле якобы находился список ресторанов и расписание их проверок. На самом деле там было вредоносное ПО.

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Были арестованы Дмитрий Фёдоров, Фёдор Гладыр и Андрей Колпаков, каждый обвиняется по 26 случаям мошенничества, взлома компьютеров, кражи личности и т.д. Обвинение утверждает, что была создана поддельная компания информационной безопасности, предлагающая корпоративным клиентам проверку на защиту от взлома. Аресты были произведены в Германии, Польши и Испании. Два из трёх подозреваемых ожидают экстрадиции в США.

Это не первые аресты в связи с группировкой Carbanak. В марте испанская полиция арестовала главу группы, обозначив его как Денис К. Один из нынешних арестов также был произведён в Испании.