Названы самые быстрые оболочки для Android

Среди лидеров - Hydrogen OS и EMUI.

Разработчики из Master Lu Benchmark составили ТОП-10 самых лучших оболочек для ОС Android .

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Тесты провели по нескольким параметрам: измерялась скорость работы, загрузка веб-приложений, запуск видеокамеры и съемка, а также скорость включения смартфона, открытие и закрытие программ, копирование файлов и скорость анимации оболочки. По этим эти показателям начислялись баллы.

На первом месте оказалась Hydrogen OS, которая стоит на флагманах компании OnePlus. Второе место - у Huawei EMUI, а на третьем месте расположилась Smartisan OS, которая установлена на смартфонах Smartisan.

MIUI от Xiaomi заняла четвертую позицию. За ней идут Color OS из аппаратов Oppo, Samsung Experience, Pixel Launcher от Google , HTC Sense и Funtouch от Vivo. Замыкает десятку оболочка Nubia UI.