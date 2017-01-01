Под маркой BMW выпустят умные часы

К автокомпании это не будет иметь отношения.

Компания Fossil известна тем, что продаёт огромное количество умных часов под различными модными брендами. Это Adidas, Emporio Armani, Karl Lagerfeld, Michael Kors, Burberry, Diesel и так далее.

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Как стало известно, в следующем году коллекцию компании пополнит и модель BMW. Fossil сообщила, что заключила с баварской компанией лицензионное соглашение, которое позволит выпускать умные часы под брендом BMW до 2023 года. То есть моделей явно будет много.

Часы будут продаваться как обычным способом, так и посредством розничных каналов BMW. О стоимости данных пока нет, как и о типе часов.