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Под маркой BMW выпустят умные часы

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К автокомпании это не будет иметь отношения.
Фирменные часы BMW
Фирменные часы BMW

Компания Fossil известна тем, что продаёт огромное количество умных часов под различными модными брендами. Это Adidas, Emporio Armani, Karl Lagerfeld, Michael Kors, Burberry, Diesel и так далее.

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Как стало известно, в следующем году коллекцию компании пополнит и модель BMW. Fossil сообщила, что заключила с баварской компанией лицензионное соглашение, которое позволит выпускать умные часы под брендом BMW до 2023 года. То есть моделей явно будет много.

Часы будут продаваться как обычным способом, так и посредством розничных каналов BMW. О стоимости данных пока нет, как и о типе часов.

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Теги: BMW, умные часы
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