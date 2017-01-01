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В iOS 12 появилась поддержка двух симок

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Возможно новый iPhone станет двухсимочным.
iPhone может получить две симки
iPhone может получить две симки

В США пользуются популярностью смартфоны с одной SIM-картой, поэтому еще ни один iPhone не мог похвастаться двумя слотами. Судя по всему, ситуация изменится грядущей осенью, когда "яблочный" техногигант презентует новый iPhone.

Строчка кода с поддержкой второй симки
Строчка кода с поддержкой второй симки

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Рассекретила наличие двух SIM-карт в американском флагмане пятая бета-версия операционной системы iOS 12, код которой активно разлетается по Сети.

Традиционно, до презентации новых гаджетов, Apple не подтверждает правдивые или фейковые слухи. Завеса тайн раскроется осенью, а пока что почитателям iPhone остается ждать новостей от проверенных инсайдеров.

Отметим, наличие двух SIM-карт является отличительной чертой смартфонов китайских брендов. Если в ваши руки попал iPhone с двумя слотами "симок", можно с уверенностью говорить о подделке. Видимо, в Apple поняли, что, играя в интересах американского клиента, компания упускает заметную долю мирового рынка.

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Теги: iPhone, Apple, iOS 12
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