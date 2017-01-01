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Лиса без огонька: Mozilla решила сменить логотип

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Привычная огненная лиса на лого может исчезнуть.
Старый логотип Firefox
Старый логотип Firefox

Firefox рассказала о разработке нового дизайна для своих продуктов. В своём блоге компания представила два набора значков и предложила пользователям оценить их.

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В компании пояснили, что каждый значок будет дорабатываться отдельно, а на этом этапе Firefox важно определиться с выбором одной из систем.

Обе системы состоят из нескольких уровней. Первый — это основной логотип Firefox, который будет обозначать все продукты компании и с которым у пользователей должно ассоциироваться её название. Эта иконка будет использоваться, например, на брендированных мероприятиях и в Google Play, сообщили в Firefox.

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Второй уровень — иконки для браузера, которые будут отображаться на рабочих столах пользователей. Всего их три: для обычного браузера, Firefox Developer Edition и Firefox Nightly.

Свои иконки также получат специальные браузеры: Firefox Reality для приложений VR и мобильный браузер Firefox Focus.

Остальные логотипы предназначены для новых приложений и сервисов.

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Теги: Mozilla, дизайн, Firefox
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