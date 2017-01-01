Просто скинуть: Испытан новый способ доставки грузов

Самотормозящая коробка доставит продукты в труднодоступные места.

Германский аэрокосмический центр (DLR) совместно с немецкой компанией Wings for Aid и специалистами Всемирной продовольственной программы ООН провели испытания новой упаковки для продуктов питания и медикаметнов, предназначенных для доставки в труднодоступные районы земли с помощью дронов. Как пишет Aviation Week, новая одноразовая упаковка недорога в производстве и способна замедлять свое падение после сброса с беспилотника.

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Сегодня несколько компаний занимаются разработкой дронов для гуманитарных миссий. Большинство систем доставки провизии в труднодоступные районы предполагает спуск коробки с едой и медикаментами на тросе или сброс с парашютом. Оба этих способа сохраняют содержимое упаковки, однако плохо подходят для мастшабных гуманитарных операций из-за относительной ненадежности (в случае со спуском на тросе) и высокой стоимости (в случае с парашютом).

Упаковка, разработанная специалистами DLR, представляет собой картонную одноразовую коробку, сделанную из полностью биоразлагаемых материалов. При сбросе с беспилотника бока коробки приоткрываются, формируя своего рода парашют. Благодаря раскрытым бокам падение коробки тормозится достаточно, чтобы ее содержимое не пострадало при приземлении. Благодаря такому решению система доставки провизии упрощается до беспилотника и упаковки.

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Для испытаний новой упаковки, состоявшихся в Доминиканской Республике, использовался беспилотный летательный аппарат вертолетного типа SuperARTIS. Проверки проводились в реальных условиях — беспилотный вертолет доставлял провизию в затопленные районы близ соленого озера Энрикильо. Аппарат выполнил несколько полетов протяженностью шесть километров каждый. При этом он доставлял около 20 килограммов еды в новой парашютирующей упаковке. Состоявшиеся испытания признали успешными.

В начале прошлого года американская компания Otherlab испытала картонный одноразовый беспилотник. Испытания аппарата проводились сбросом с октокоптера. После сброса он точно планировал к заданной цели и плавно приземлялся. Испытания признали успешными. Картонный аппарат является планером, не имеющим двигателей и выполненным по схеме «летающее крыло». Его корпус является полностью биоразлагаемым. Один аппарат способен перевозить грузы массой до килограмма на дальность до 150 километров. Аппарат способен приземляться не далее десяти метров от цели.